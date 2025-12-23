USD 1.7000
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

МЧС провело рейды

13:11

Государственная служба пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям проводит мониторинг использования баллонов с пропаном в нежилых помещениях и продолжает принимать необходимые меры для обеспечения пожарной безопасности в стране в рамках своих полномочий.

Как сообщили в ведомстве, в ходе мониторинга, проведенного в ряде городов и регионов республики, включая столицу – город Баку, в некоторых нежилых помещениях были выявлены случаи использования баллонов с пропаном в нарушение требований правил пожарной безопасности, что представляет непосредственную опасность для жизни и здоровья людей.

Благодаря принятым мерам представители объектов вывезли с территорий баллоны с пропаном, представляющие опасность. Меры в этом направлении продолжаются.

Министерство по чрезвычайным ситуациям вновь призывает граждан, в том числе физических и юридических лиц, к строгому соблюдению правил пожарной безопасности и напоминает, что хранение и использование баллонов с пропаном запрещено на территории рынков и ярмарок, в подвалах, на чердаках, на первых и вторых этажах зданий, а также во дворах.

Призыв Али Асадова к турецким компаниям
Призыв Али Асадова к турецким компаниям
13:29
Опять пошло зерно через Азербайджан в Армению
Опять пошло зерно через Азербайджан в Армению
13:20
Дроны атаковали российский Буденновск: горит нефтехимзавод
Дроны атаковали российский Буденновск: горит нефтехимзавод видео
12:47
На лошадях и с беспилотниками: как воюет Россия
На лошадях и с беспилотниками: как воюет Россия
12:44
Названа самая уязвимая страна Европы
Названа самая уязвимая страна Европы
12:42
Европа готова «короновать» Макрона
Европа готова «короновать» Макрона
12:03
Операция в Стамбуле: задержаны десятки чиновников
Операция в Стамбуле: задержаны десятки чиновников
11:50
Как Украине защититься от новых нападений России?
Как Украине защититься от новых нападений России? ISW
11:44
Дебют Южной Кореи в космосе: Hanbit-Nano загорелась за 30 секунд
Дебют Южной Кореи в космосе: Hanbit-Nano загорелась за 30 секунд видео
11:21
Громкое заявление Али Асадова с Йылмазом… и подвешенный проект
Громкое заявление Али Асадова с Йылмазом… и подвешенный проект новые подробности
02:10
Запад требует разорвать отношения с Россией. Иран не хочет
Запад требует разорвать отношения с Россией. Иран не хочет наш комментарий; все еще актуально
22 декабря 2025, 21:43

