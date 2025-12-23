МЧС провело рейды

Государственная служба пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям проводит мониторинг использования баллонов с пропаном в нежилых помещениях и продолжает принимать необходимые меры для обеспечения пожарной безопасности в стране в рамках своих полномочий.

Как сообщили в ведомстве, в ходе мониторинга, проведенного в ряде городов и регионов республики, включая столицу – город Баку, в некоторых нежилых помещениях были выявлены случаи использования баллонов с пропаном в нарушение требований правил пожарной безопасности, что представляет непосредственную опасность для жизни и здоровья людей.

Благодаря принятым мерам представители объектов вывезли с территорий баллоны с пропаном, представляющие опасность. Меры в этом направлении продолжаются.

Министерство по чрезвычайным ситуациям вновь призывает граждан, в том числе физических и юридических лиц, к строгому соблюдению правил пожарной безопасности и напоминает, что хранение и использование баллонов с пропаном запрещено на территории рынков и ярмарок, в подвалах, на чердаках, на первых и вторых этажах зданий, а также во дворах.