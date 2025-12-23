Террористы атаковали полицейских: не менее пяти погибших

Не менее пяти пакистанских полицейских погибли в результате нападения террористов в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва, передает газета The Express Tribune.
Автомобиль с правоохранителями подвергся обстрелу террористами из засады в округе Гарагри Банда. Место происшествия оцеплено силами безопасности, которые проводят контртеррористическую операцию.
Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф уже осудил нападение и выразил соболезнования семьям погибших.
В Гарагри Банда находятся месторождения нефти и газа, добычу которых осуществляет компания MOL Pakistan под охраной армии и полиции. Боевики регулярно атакуют нефтегазовые объекты и похищают рабочих. В декабре в этом районе в результате атаки террориста-смертника погиб один полицейский, несколько получили ранения.