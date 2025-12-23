USD 1.7000
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Опять пошло зерно через Азербайджан в Армению

Со станции Гмелинская в Волгоградской области России стартовали отправки вагонов с зерном пшеницы в Армению, осуществляемые через Азербайджан.

Как пишут российские СМИ, первая партия, включающая восемь вагонов-зерновозов, направляется на станцию Ереван. До конца 2025 года по этому маршруту планируется переправить 30 вагонов, что эквивалентно более 2 тысячам тонн зерна.

Создание нового логистического сервиса стало возможным благодаря решению о возобновлении транзитных перевозок грузов в Армению через Азербайджан. Это первый случай с 1990-х годов, когда такие перевозки стали возможными.

В октябре 2025 года Азербайджан официально отменил все ограничения на транзит грузов в Армению, которые действовали с начала конфликта, о чем заявлял азербайджанский лидер Ильхам Алиев. Первым таким грузом стала партия казахстанского зерна, отправленная на армянский рынок.

18 декабря 2025 года Азербайджан отправил первую коммерческую партию бензина (около 1 220 тонн AI-95) в Армению по железной дороге через Грузию, согласованную на переговорах заместителей премьер-министров двух стран.

