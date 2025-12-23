USD 1.7000
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

SOCAR стала владельцем электростанции в Турции

В Баку состоялось подписание Соглашения о купле-продаже электростанции Gama Enerji İç Anadolu мощностью 870 МВт в Турции между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и турецкой компанией Gama Enerji.

Документ был подписан в рамках 2-го Азербайджано-Турецкого инвестиционного форума. Соглашение подписали президент SOCAR Ровшан Наджаф и руководитель Gama Enerji Хакан Ахмед Озман.

Согласно документу, 100% доли электростанции мощностью 870 МВт переходит в собственность SOCAR. Стоимость сделки составляет $225 млн.

