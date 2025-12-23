SOCAR стала владельцем электростанции в Турции

В Баку состоялось подписание Соглашения о купле-продаже электростанции Gama Enerji İç Anadolu мощностью 870 МВт в Турции между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и турецкой компанией Gama Enerji.
Документ был подписан в рамках 2-го Азербайджано-Турецкого инвестиционного форума. Соглашение подписали президент SOCAR Ровшан Наджаф и руководитель Gama Enerji Хакан Ахмед Озман.
Согласно документу, 100% доли электростанции мощностью 870 МВт переходит в собственность SOCAR. Стоимость сделки составляет $225 млн.