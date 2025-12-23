Ильхам Алиев в поселке Кяркиджахан

Капитальный ремонт в здании школы на 624 ученических места был проведен на высоком уровне и в короткие сроки. В распоряжение учителей и учащихся передадут 17 классных комнат, лаборатории, кабинеты STEAM, информатики, военной подготовки, биологии, химии, физики, технологий, помещения для кружков, дошкольной подготовки, библиотека, читальный, спортивный и актовый залы, столовая. Все кабинеты в здании оснащены необходимыми учебными пособиями. Кроме того, на приусадебном участке школы создана открытая спортивная площадка. Созданы все возможности для организации учебно-воспитательного процесса на высоком уровне.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, кроме того, принял участие в открытии новопостроенного здания факультета бизнеса и экономики Карабахского университета в городе Ханкенди.

Глава государства был проинформирован об условиях, созданных в здании. Факультет бизнеса и экономики Карабахского университета является одним из главных структурных подразделений, последовательно развивающихся в направлении формирования современной академической среды. В настоящее время на факультете работают 20 профессоров и преподавателей, административно-технический состав. В целом здесь на ступени бакалавриата обучаются 505 студентов по 7 специальностям – экономика, финансы, бухгалтерский учет, менеджмент, государственное и муниципальное управление, международная торговля и логистика, организация туристического дела.

Основными направлениями деятельности факультета являются формирование нового академического содержания, применение современных методов обучения, развитие практических навыков, инновационное управление и научные исследования, ориентированные на результат. В учебном здании 40 аудиторий, компьютерные лаборатории, библиотека, читальный и актовый залы, комнаты для заседаний, кабинеты для администрации и профессорско-преподавательского состава. Проектирование и строительство здания, дизайн которого выполнен в соответствии с концепцией современного университета, осуществлялись с учетом принципов устойчивого развития, инклюзивности и эффективного использования ресурсов. В здании есть вся необходимая инфраструктура для обеспечения более эффективной учебной, исследовательской и административной деятельности.

Сдача в пользование нового учебного здания факультета бизнеса и экономики является одним из важных шагов по формированию современного университетского кампуса. Это также вносит весомый вклад в создание высокоуровневой экосистемы высшего образования в Карабахе и Восточном Зангезуре. В настоящее время в Карабахском университете по 27 специальностям на шести факультетах обучаются 2154 студента.