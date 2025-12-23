Ильхам Алиев в поселке Кяркиджахан

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии после капитального ремонта здания полной средней школы №1 в поселке Кяркиджахан города Ханкенди.
Министр науки и образования Эмин Амруллаев проинформировал главу государства о проделанной работе.
Капитальный ремонт в здании школы на 624 ученических места был проведен на высоком уровне и в короткие сроки. В распоряжение учителей и учащихся передадут 17 классных комнат, лаборатории, кабинеты STEAM, информатики, военной подготовки, биологии, химии, физики, технологий, помещения для кружков, дошкольной подготовки, библиотека, читальный, спортивный и актовый залы, столовая. Все кабинеты в здании оснащены необходимыми учебными пособиями. Кроме того, на приусадебном участке школы создана открытая спортивная площадка. Созданы все возможности для организации учебно-воспитательного процесса на высоком уровне.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, кроме того, принял участие в открытии новопостроенного здания факультета бизнеса и экономики Карабахского университета в городе Ханкенди.
Глава государства был проинформирован об условиях, созданных в здании. Факультет бизнеса и экономики Карабахского университета является одним из главных структурных подразделений, последовательно развивающихся в направлении формирования современной академической среды. В настоящее время на факультете работают 20 профессоров и преподавателей, административно-технический состав. В целом здесь на ступени бакалавриата обучаются 505 студентов по 7 специальностям – экономика, финансы, бухгалтерский учет, менеджмент, государственное и муниципальное управление, международная торговля и логистика, организация туристического дела.
Основными направлениями деятельности факультета являются формирование нового академического содержания, применение современных методов обучения, развитие практических навыков, инновационное управление и научные исследования, ориентированные на результат. В учебном здании 40 аудиторий, компьютерные лаборатории, библиотека, читальный и актовый залы, комнаты для заседаний, кабинеты для администрации и профессорско-преподавательского состава. Проектирование и строительство здания, дизайн которого выполнен в соответствии с концепцией современного университета, осуществлялись с учетом принципов устойчивого развития, инклюзивности и эффективного использования ресурсов. В здании есть вся необходимая инфраструктура для обеспечения более эффективной учебной, исследовательской и административной деятельности.
Сдача в пользование нового учебного здания факультета бизнеса и экономики является одним из важных шагов по формированию современного университетского кампуса. Это также вносит весомый вклад в создание высокоуровневой экосистемы высшего образования в Карабахе и Восточном Зангезуре. В настоящее время в Карабахском университете по 27 специальностям на шести факультетах обучаются 2154 студента.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев также встретился в поселке Кяркиджахан города Ханкенди с переселившимися сюда жителями.
* * * 14:37
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 23 декабря посетил поселок Кяркиджахан города Ханкенди, информирует официальный сайт главы государства.
Согласно сообщению, специальный представитель президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов проинформировал главу государства о работе, проделанной в поселке.
Ремонтные работы в поселке начались в мае этого года. В настоящее время здесь есть 33 жилых здания и 1037 частных домов. Из них 247 непригодны для проживания, 790 – частично пригодны. До конца этого года предусмотрено отремонтировать 40 домов, в 2026 году – 280. В 30 домах ремонтные работы завершены. На начальном этапе в поселок, на свои исконные земли, из городов и районов временного размещения вернулись 30 семей - в общей сложности 115 человек.
В поселке также реализован ряд проектов социальной инфраструктуры. На территории, где расположены частные дома, проведена проверка водопроводных, электрических и газовых линий, проложено 2 км подземного оптического кабеля, 510 метров линий электропередачи, установлена 21 опора освещения, обеспечено уличное освещение, заасфальтированы внутренние дороги. Кроме того, проведен капитальный ремонт яслей-детского сада №1 на 60 мест и полной средней школы на 624 ученических места.
Затем глава государства побывал в доме жительницы поселка Кяркиджахан Ядигяр Асадовой.
Кяркиджахан расположен на высоте 1130 метров над уровнем моря, общая площадь поселка составляет 234 гектара, входит в территориальную единицу города Ханкенди. Оккупированный в конце 1991 года, Кяркиджахан был сожжен армянами в 1992 году. До оккупации в поселке проживало 1796 азербайджанцев – 355 семей. В настоящее время зарегистрированы 674 семьи, в общей сложности 2 531 житель. Поселок был освобожден от оккупации в 2023 году в результате антитеррористической операции, проведенной азербайджанской армией.