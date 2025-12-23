Никаких китайских дронов

«БПЛА и важные детали для БПЛА, производимые в других странах, несут неприемлемую угрозу национальной безопасности США и безопасности граждан США… (Устройства) не смогут получить допуск от Комиссии и будут запрещены к ввозу для использования и продажи в США», – говорится в уведомлении.

В документе отмечается, что комиссия внесла иностранные дроны и запчасти для них в список технологий связи, несущих угрозу национальной безопасности (Covered List). Исключения составят устройства и запчасти, ввоз которых будет отдельно одобрен Военным министерством и Министерством внутренней безопасности США. Комиссия подчеркнула, что дополнительные меры безопасности связаны с проведением в США массовых мероприятий в ближайшие годы, включая чемпионат мира по футболу в 2026 году и летние Олимпийские игры в 2028 году. Кроме того, запрет призван укрепить производство дронов в США.

В комиссии отметили, что включение иностранных БПЛА и запчастей к ним в список запрещенных технологий не затронет ранее приобретенные устройства.

Как отмечает газета The New York Times, новая мера коснется коптеров от китайской компании DJI, которая производит большую часть таких устройств для мирового рынка. Большинство зарегистрированных в США операторов дронов используют оборудование DJI для внесения удобрений на полях, мониторинга строительных объектов и проверок инфраструктуры. По мнению одного из экспертов, слова которого приводит газета, власти не стали запрещать использование уже проданных беспилотников, чтобы не нарушить работу экстренных служб: полиция и спасатели применяют их для поиска преступников, заблудившихся туристов и пропавших детей.