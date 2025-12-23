USD 1.7000
EUR 2.0018
RUB 2.1637
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Новость дня
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Никаких китайских дронов

13:58 883

Администрация президента США Дональда Трампа объявила запрет на импорт и продажу в стране иностранных беспилотников, объяснив решение угрозой национальной безопасности, сообщает Федеральная комиссия по связи США.

«БПЛА и важные детали для БПЛА, производимые в других странах, несут неприемлемую угрозу национальной безопасности США и безопасности граждан США… (Устройства) не смогут получить допуск от Комиссии и будут запрещены к ввозу для использования и продажи в США», – говорится в уведомлении.

В документе отмечается, что комиссия внесла иностранные дроны и запчасти для них в список технологий связи, несущих угрозу национальной безопасности (Covered List). Исключения составят устройства и запчасти, ввоз которых будет отдельно одобрен Военным министерством и Министерством внутренней безопасности США. Комиссия подчеркнула, что дополнительные меры безопасности связаны с проведением в США массовых мероприятий в ближайшие годы, включая чемпионат мира по футболу в 2026 году и летние Олимпийские игры в 2028 году. Кроме того, запрет призван укрепить производство дронов в США.

В комиссии отметили, что включение иностранных БПЛА и запчастей к ним в список запрещенных технологий не затронет ранее приобретенные устройства.

Как отмечает газета The New York Times, новая мера коснется коптеров от китайской компании DJI, которая производит большую часть таких устройств для мирового рынка. Большинство зарегистрированных в США операторов дронов используют оборудование DJI для внесения удобрений на полях, мониторинга строительных объектов и проверок инфраструктуры. По мнению одного из экспертов, слова которого приводит газета, власти не стали запрещать использование уже проданных беспилотников, чтобы не нарушить работу экстренных служб: полиция и спасатели применяют их для поиска преступников, заблудившихся туристов и пропавших детей.

Что творится на азербайджанском рынке сигарет?
Что творится на азербайджанском рынке сигарет?
15:51 30
Ильхам Алиев в поселке Кяркиджахан
Ильхам Алиев в поселке Кяркиджахан фото; обновлено 15:55
15:55 2001
Крупный скандал в турецком шоу-бизнесе: нарковечеринки, задержали президента «Фенербахче»…
Крупный скандал в турецком шоу-бизнесе: нарковечеринки, задержали президента «Фенербахче»…
15:18 920
Депутат Рази Нуруллаев призывает положить конец бюрократии: Это недовольство, это безысходность
Депутат Рази Нуруллаев призывает положить конец бюрократии: Это недовольство, это безысходность
14:43 1315
С Арменией – сложно, с Азербайджаном – другое дело, а у Грузии – гиблый номер
С Арменией – сложно, с Азербайджаном – другое дело, а у Грузии – гиблый номер наша аналитика
01:52 7333
Сенсационное заявление депутата Захида Оруджа: Иностранная разведка вербует все больше азербайджанских наемников
Сенсационное заявление депутата Захида Оруджа: Иностранная разведка вербует все больше азербайджанских наемников
13:38 2907
Уютный комфорт вместо беспокойной совести
Уютный комфорт вместо беспокойной совести о вечном; все еще актуально
00:34 3973
Турция берет Черное море под контроль
Турция берет Черное море под контроль
14:20 1102
Шихлинскому продлили арест
Шихлинскому продлили арест
14:25 775
Губернатор Астрахани поздравляет Ильхама Алиева
Губернатор Астрахани поздравляет Ильхама Алиева
13:57 651
SOCAR стала владельцем электростанции в Турции
SOCAR стала владельцем электростанции в Турции
13:44 843

ЭТО ВАЖНО

Что творится на азербайджанском рынке сигарет?
Что творится на азербайджанском рынке сигарет?
15:51 30
Ильхам Алиев в поселке Кяркиджахан
Ильхам Алиев в поселке Кяркиджахан фото; обновлено 15:55
15:55 2001
Крупный скандал в турецком шоу-бизнесе: нарковечеринки, задержали президента «Фенербахче»…
Крупный скандал в турецком шоу-бизнесе: нарковечеринки, задержали президента «Фенербахче»…
15:18 920
Депутат Рази Нуруллаев призывает положить конец бюрократии: Это недовольство, это безысходность
Депутат Рази Нуруллаев призывает положить конец бюрократии: Это недовольство, это безысходность
14:43 1315
С Арменией – сложно, с Азербайджаном – другое дело, а у Грузии – гиблый номер
С Арменией – сложно, с Азербайджаном – другое дело, а у Грузии – гиблый номер наша аналитика
01:52 7333
Сенсационное заявление депутата Захида Оруджа: Иностранная разведка вербует все больше азербайджанских наемников
Сенсационное заявление депутата Захида Оруджа: Иностранная разведка вербует все больше азербайджанских наемников
13:38 2907
Уютный комфорт вместо беспокойной совести
Уютный комфорт вместо беспокойной совести о вечном; все еще актуально
00:34 3973
Турция берет Черное море под контроль
Турция берет Черное море под контроль
14:20 1102
Шихлинскому продлили арест
Шихлинскому продлили арест
14:25 775
Губернатор Астрахани поздравляет Ильхама Алиева
Губернатор Астрахани поздравляет Ильхама Алиева
13:57 651
SOCAR стала владельцем электростанции в Турции
SOCAR стала владельцем электростанции в Турции
13:44 843
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться