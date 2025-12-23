USD 1.7000
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Губернатор Астрахани поздравляет Ильхама Алиева

13:57 651

Губернатор Астраханской области России Игорь Бабушкин направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня его рождения.

«Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович!

Примите мои уверения в высоком к Вам почтении и искренние поздравления по случаю дня Вашего рождения! От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, процветания и успехов в реализации намеченных планов!

Ваш труд, направленный на развитие экономически процветающего государства и повышение благосостояния азербайджанского народа, снискал Вам заслуженное уважение не только в родной стране, но и далеко за ее пределами.

Азербайджанская Республика всегда была и остается стратегическим партнером Российской Федерации по всем направлениям взаимодействия, в том числе на межрегиональном уровне. Высоко ценю сложившиеся дружественные связи между Азербайджанской Республикой и Астраханской областью и искренне благодарю Вас за поддержку, которую Вы оказываете укреплению многоплановых взаимовыгодных контактов с нашим регионом», - говорится в тексте письма, опубликованном на официальном сайте главы государства.

Что творится на азербайджанском рынке сигарет?
Что творится на азербайджанском рынке сигарет?
15:51 33
Ильхам Алиев в поселке Кяркиджахан
Ильхам Алиев в поселке Кяркиджахан фото; обновлено 15:55
15:55 2001
Крупный скандал в турецком шоу-бизнесе: нарковечеринки, задержали президента «Фенербахче»…
Крупный скандал в турецком шоу-бизнесе: нарковечеринки, задержали президента «Фенербахче»…
15:18 924
Депутат Рази Нуруллаев призывает положить конец бюрократии: Это недовольство, это безысходность
Депутат Рази Нуруллаев призывает положить конец бюрократии: Это недовольство, это безысходность
14:43 1319
С Арменией – сложно, с Азербайджаном – другое дело, а у Грузии – гиблый номер
С Арменией – сложно, с Азербайджаном – другое дело, а у Грузии – гиблый номер наша аналитика
01:52 7333
Сенсационное заявление депутата Захида Оруджа: Иностранная разведка вербует все больше азербайджанских наемников
Сенсационное заявление депутата Захида Оруджа: Иностранная разведка вербует все больше азербайджанских наемников
13:38 2907
Уютный комфорт вместо беспокойной совести
Уютный комфорт вместо беспокойной совести о вечном; все еще актуально
00:34 3973
Турция берет Черное море под контроль
Турция берет Черное море под контроль
14:20 1103
Шихлинскому продлили арест
Шихлинскому продлили арест
14:25 775
Губернатор Астрахани поздравляет Ильхама Алиева
Губернатор Астрахани поздравляет Ильхама Алиева
13:57 652
SOCAR стала владельцем электростанции в Турции
SOCAR стала владельцем электростанции в Турции
13:44 843

