Губернатор Астрахани поздравляет Ильхама Алиева

«Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович!

Примите мои уверения в высоком к Вам почтении и искренние поздравления по случаю дня Вашего рождения! От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, процветания и успехов в реализации намеченных планов!

Ваш труд, направленный на развитие экономически процветающего государства и повышение благосостояния азербайджанского народа, снискал Вам заслуженное уважение не только в родной стране, но и далеко за ее пределами.

Азербайджанская Республика всегда была и остается стратегическим партнером Российской Федерации по всем направлениям взаимодействия, в том числе на межрегиональном уровне. Высоко ценю сложившиеся дружественные связи между Азербайджанской Республикой и Астраханской областью и искренне благодарю Вас за поддержку, которую Вы оказываете укреплению многоплановых взаимовыгодных контактов с нашим регионом», - говорится в тексте письма, опубликованном на официальном сайте главы государства.