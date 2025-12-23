USD 1.7000
EUR 2.0018
RUB 2.1637
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Новость дня
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

И Эстония вооружается

14:09 468

Эстонский центр оборонных инвестиций заключил контракт с южнокорейской компанией Hanwha Aerospace на поставку MLRS K239 Chunmoo на 290 миллионов евро. За эту стоимость будет поставлено 6 единиц K239 Chunmoo, а также три типа боеприпасов к ним. Об этом пишет военный портал Defense Express.

Отмечается, что контракт предусматривает возможность в будущем дозаказать еще определенное количество K239 Chunmoo. Поставка по контракту должна начаться во второй половине 2027 года.

Три типа ракет, о которых идет речь, - это 239-мм CGR-080 с дальностью 80 километров (аналог GMLRS), 280-мм CTM-MR с дальностью 160 км (аналог ER GMLRS) и 600-мм CTM-290 с дальностью 290 км (аналог ATACMS). Все они используют для наведения стандартную связь GPS и инерционную систему.

«Фактически это тот же набор типов ракет, который был приобретен вместе с 6 единицами американских HIMARS еще в 2022 году. Однако у южнокорейского K239 Chunmoo несколько больший ассортимент типов ракет», - отмечают аналитики.

Так, пишет Defense Express, среди них есть интересные и актуальные варианты для Эстонии. В частности, противокорабельная CTM-ASBM. Это модифицированная CTM-MR с такими же размерами и дальностью, и которую уже заказали эстонцы.

Что творится на азербайджанском рынке сигарет?
Что творится на азербайджанском рынке сигарет?
15:51 37
Ильхам Алиев в поселке Кяркиджахан
Ильхам Алиев в поселке Кяркиджахан фото; обновлено 15:55
15:55 2002
Крупный скандал в турецком шоу-бизнесе: нарковечеринки, задержали президента «Фенербахче»…
Крупный скандал в турецком шоу-бизнесе: нарковечеринки, задержали президента «Фенербахче»…
15:18 925
Депутат Рази Нуруллаев призывает положить конец бюрократии: Это недовольство, это безысходность
Депутат Рази Нуруллаев призывает положить конец бюрократии: Это недовольство, это безысходность
14:43 1320
С Арменией – сложно, с Азербайджаном – другое дело, а у Грузии – гиблый номер
С Арменией – сложно, с Азербайджаном – другое дело, а у Грузии – гиблый номер наша аналитика
01:52 7333
Сенсационное заявление депутата Захида Оруджа: Иностранная разведка вербует все больше азербайджанских наемников
Сенсационное заявление депутата Захида Оруджа: Иностранная разведка вербует все больше азербайджанских наемников
13:38 2907
Уютный комфорт вместо беспокойной совести
Уютный комфорт вместо беспокойной совести о вечном; все еще актуально
00:34 3974
Турция берет Черное море под контроль
Турция берет Черное море под контроль
14:20 1104
Шихлинскому продлили арест
Шихлинскому продлили арест
14:25 777
Губернатор Астрахани поздравляет Ильхама Алиева
Губернатор Астрахани поздравляет Ильхама Алиева
13:57 653
SOCAR стала владельцем электростанции в Турции
SOCAR стала владельцем электростанции в Турции
13:44 843

