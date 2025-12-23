И Эстония вооружается

Эстонский центр оборонных инвестиций заключил контракт с южнокорейской компанией Hanwha Aerospace на поставку MLRS K239 Chunmoo на 290 миллионов евро. За эту стоимость будет поставлено 6 единиц K239 Chunmoo, а также три типа боеприпасов к ним. Об этом пишет военный портал Defense Express.

Отмечается, что контракт предусматривает возможность в будущем дозаказать еще определенное количество K239 Chunmoo. Поставка по контракту должна начаться во второй половине 2027 года.

Три типа ракет, о которых идет речь, - это 239-мм CGR-080 с дальностью 80 километров (аналог GMLRS), 280-мм CTM-MR с дальностью 160 км (аналог ER GMLRS) и 600-мм CTM-290 с дальностью 290 км (аналог ATACMS). Все они используют для наведения стандартную связь GPS и инерционную систему.

«Фактически это тот же набор типов ракет, который был приобретен вместе с 6 единицами американских HIMARS еще в 2022 году. Однако у южнокорейского K239 Chunmoo несколько больший ассортимент типов ракет», - отмечают аналитики.

Так, пишет Defense Express, среди них есть интересные и актуальные варианты для Эстонии. В частности, противокорабельная CTM-ASBM. Это модифицированная CTM-MR с такими же размерами и дальностью, и которую уже заказали эстонцы.