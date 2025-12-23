Турция берет Черное море под контроль

Анкара планирует расширить зону действия турецкой системы контроля безопасности судоходства на Черном море. Об этом заявил глава Минтранса республики Абдулкадир Уралоглу в эфире телеканала NTV.

«Мы прилагаем серьезные усилия в сфере безопасности судоходства. Мы контролируем прохождение судов через все проливы, где работает наша система мониторинга судоходства как в проливе Дарданеллы, так и на Босфоре. И мы расширим услуги такого контроля с помощью радаров на весь район Мраморного моря. В наших планах распространить эту систему и на Черное море», – сказал Уралоглу.

По его словам, власти планируют срочно внедрить систему контроля в Восточном Средиземноморье, чтобы эффективнее «отслеживать ситуацию в районе от Мерсина до Кипра».

Система, о которой говорил министр, реализуется в рамках национального проекта по предоставлению услуг контроля морского трафика. В Восточном Средиземноморье ведутся работы по созданию соответствующей инфраструктуры: строятся дополнительные радиолокационные и метеорологические станции, пункты связи и видеонаблюдения.

Все данные – с автоматической идентификационной системы, радаров и дополнительных средств наблюдения – будут объединены в единую инфраструктуру. Как отмечают в Минтрансе Турции, это позволит осуществлять круглосуточное, непрерывное и более эффективное наблюдение за морским трафиком, передавать навигационную информацию и предупреждения для судов, а также контролировать их безопасность.