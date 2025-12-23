USD 1.7000
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Турция берет Черное море под контроль

Анкара планирует расширить зону действия турецкой системы контроля безопасности судоходства на Черном море. Об этом заявил глава Минтранса республики Абдулкадир Уралоглу в эфире телеканала NTV.

«Мы прилагаем серьезные усилия в сфере безопасности судоходства. Мы контролируем прохождение судов через все проливы, где работает наша система мониторинга судоходства как в проливе Дарданеллы, так и на Босфоре. И мы расширим услуги такого контроля с помощью радаров на весь район Мраморного моря. В наших планах распространить эту систему и на Черное море», – сказал Уралоглу.

По его словам, власти планируют срочно внедрить систему контроля в Восточном Средиземноморье, чтобы эффективнее «отслеживать ситуацию в районе от Мерсина до Кипра».

Система, о которой говорил министр, реализуется в рамках национального проекта по предоставлению услуг контроля морского трафика. В Восточном Средиземноморье ведутся работы по созданию соответствующей инфраструктуры: строятся дополнительные радиолокационные и метеорологические станции, пункты связи и видеонаблюдения.

Все данные – с автоматической идентификационной системы, радаров и дополнительных средств наблюдения – будут объединены в единую инфраструктуру. Как отмечают в Минтрансе Турции, это позволит осуществлять круглосуточное, непрерывное и более эффективное наблюдение за морским трафиком, передавать навигационную информацию и предупреждения для судов, а также контролировать их безопасность.

Что творится на азербайджанском рынке сигарет?
Ильхам Алиев в поселке Кяркиджахан
Крупный скандал в турецком шоу-бизнесе: нарковечеринки, задержали президента «Фенербахче»…
Депутат Рази Нуруллаев призывает положить конец бюрократии: Это недовольство, это безысходность
С Арменией – сложно, с Азербайджаном – другое дело, а у Грузии – гиблый номер
Сенсационное заявление депутата Захида Оруджа: Иностранная разведка вербует все больше азербайджанских наемников
Уютный комфорт вместо беспокойной совести
Турция берет Черное море под контроль
Шихлинскому продлили арест
Губернатор Астрахани поздравляет Ильхама Алиева
SOCAR стала владельцем электростанции в Турции
