Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Майор Баширов оказался нехорошим человеком

Инара Рафикгызы
14:26 1152

Завершено предварительное расследование по уголовному делу в отношении военнослужащего запаса майора Башира Баширова, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере.

Как сообщает haqqin.az, материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Бакинский военный суд. Дело находится в производстве судьи Заура Гаджиева. Подготовительное судебное заседание назначено на 30 декабря.

Согласно обвинению, Башир Баширов, давая различные обещания и злоупотребляя доверием граждан, завладел денежными средствами на сумму более 300 тысяч манатов.

По уголовному делу потерпевшими признаны восемь человек.

Баширов был привлечен к следствию на основании жалоб граждан. Ему предъявлено обвинение по статье 178.3.2 Уголовного кодекса Азербайджана (мошенничество, совершенное с причинением ущерба в крупном размере), в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

Также сообщается, что Б.Баширов являлся военнослужащим Особой государственной службы охраны, которая была ликвидирована в 2020 году.

Что творится на азербайджанском рынке сигарет?
Что творится на азербайджанском рынке сигарет?
15:51 42
Ильхам Алиев в поселке Кяркиджахан
Ильхам Алиев в поселке Кяркиджахан фото; обновлено 15:55
15:55 2008
Крупный скандал в турецком шоу-бизнесе: нарковечеринки, задержали президента «Фенербахче»…
Крупный скандал в турецком шоу-бизнесе: нарковечеринки, задержали президента «Фенербахче»…
15:18 928
Депутат Рази Нуруллаев призывает положить конец бюрократии: Это недовольство, это безысходность
Депутат Рази Нуруллаев призывает положить конец бюрократии: Это недовольство, это безысходность
14:43 1323
С Арменией – сложно, с Азербайджаном – другое дело, а у Грузии – гиблый номер
С Арменией – сложно, с Азербайджаном – другое дело, а у Грузии – гиблый номер наша аналитика
01:52 7333
Сенсационное заявление депутата Захида Оруджа: Иностранная разведка вербует все больше азербайджанских наемников
Сенсационное заявление депутата Захида Оруджа: Иностранная разведка вербует все больше азербайджанских наемников
13:38 2909
Уютный комфорт вместо беспокойной совести
Уютный комфорт вместо беспокойной совести о вечном; все еще актуально
00:34 3974
Турция берет Черное море под контроль
Турция берет Черное море под контроль
14:20 1105
Шихлинскому продлили арест
Шихлинскому продлили арест
14:25 778
Губернатор Астрахани поздравляет Ильхама Алиева
Губернатор Астрахани поздравляет Ильхама Алиева
13:57 654
SOCAR стала владельцем электростанции в Турции
SOCAR стала владельцем электростанции в Турции
13:44 844

