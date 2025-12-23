Майор Баширов оказался нехорошим человеком

Завершено предварительное расследование по уголовному делу в отношении военнослужащего запаса майора Башира Баширова, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере.

Как сообщает haqqin.az, материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Бакинский военный суд. Дело находится в производстве судьи Заура Гаджиева. Подготовительное судебное заседание назначено на 30 декабря.

Согласно обвинению, Башир Баширов, давая различные обещания и злоупотребляя доверием граждан, завладел денежными средствами на сумму более 300 тысяч манатов.

По уголовному делу потерпевшими признаны восемь человек.

Баширов был привлечен к следствию на основании жалоб граждан. Ему предъявлено обвинение по статье 178.3.2 Уголовного кодекса Азербайджана (мошенничество, совершенное с причинением ущерба в крупном размере), в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

Также сообщается, что Б.Баширов являлся военнослужащим Особой государственной службы охраны, которая была ликвидирована в 2020 году.