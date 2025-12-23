USD 1.7000
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Компания Nazar Holdings открыла официальный автосалон Ferrari в Грузии

Компания Nazar Holdings торжественно открыла первый официальный автосалон Ferrari в Грузии — Ferrari Tbilisi — в Тбилиси. Это событие знаменует собой важную веху в грузинском секторе автомобилей класса люкс и еще раз демонстрирует привлекательность страны как инвестиционного направления для международных премиум-брендов.

На официальной церемонии открытия присутствовали премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили, представители государственных структур и бизнес-среды, специально приглашенные гости и поклонники Ferrari.

Выступая на мероприятии, премьер-министр Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что выход на грузинский рынок такого мирового бренда, как Ferrari, является показателем стабильной деловой среды в стране и доверия международных инвесторов.

«Приход в Грузию такого всемирно известного бренда, как Ferrari, является наглядным свидетельством высокого экономического потенциала нашей страны и благоприятного инвестиционного климата. Подобные проекты способствуют экономическому развитию, созданию новых рабочих мест и укреплению международного имиджа Грузии», — отметил премьер-министр.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что открытие Ferrari Tbilisi еще больше укрепляет позиции столицы как развивающегося на международном уровне, современного и открытого города. «Тбилиси — город, всегда открытый для инноваций, качества и международного сотрудничества. Открытие Ferrari Tbilisi открывает новую страницу в премиальном деловом и люксовом секторе нашей столицы», — подчеркнул мэр.

Созданный компанией Nazar Holdings в соответствии с новейшими глобальными стандартами корпоративной идентичности Ferrari, салон Ferrari Tbilisi представляет новейшую модельную линейку Ferrari, сертифицированные подержанные автомобили Ferrari Approved, возможности индивидуализации, а также услуги по продажам и послепродажному обслуживанию, предоставляемые специалистами, прошедшими заводское обучение.

«Открытие Ferrari Tbilisi — это важное и знаменательное событие для Nazar Holdings, — сказал Али Назар, основатель и владелец Nazar Holdings. — Ferrari — это символ страсти, совершенства и бескомпромиссного перформанса. Представляя этот бренд в Грузии, мы подтверждаем свою веру в потенциал страны и свою приверженность обслуживанию наших клиентов в соответствии с высочайшими международными стандартами».

Он добавил: «Этот автосалон — не только новый адрес для Ferrari, но и важная платформа для формирования сильного сообщества поклонников Ferrari в Грузии и развития автомобильной культуры в регионе».

Этим открытием Ferrari и Nazar Holdings в очередной раз демонстрируют свою приверженность долгосрочному сотрудничеству и обеспечению высокого уровня обслуживания клиентов на грузинском рынке.

Что творится на азербайджанском рынке сигарет?
Что творится на азербайджанском рынке сигарет?
15:51 44
Ильхам Алиев в поселке Кяркиджахан
Ильхам Алиев в поселке Кяркиджахан фото; обновлено 15:55
15:55 2008
Крупный скандал в турецком шоу-бизнесе: нарковечеринки, задержали президента «Фенербахче»…
Крупный скандал в турецком шоу-бизнесе: нарковечеринки, задержали президента «Фенербахче»…
15:18 930
Депутат Рази Нуруллаев призывает положить конец бюрократии: Это недовольство, это безысходность
Депутат Рази Нуруллаев призывает положить конец бюрократии: Это недовольство, это безысходность
14:43 1323
С Арменией – сложно, с Азербайджаном – другое дело, а у Грузии – гиблый номер
С Арменией – сложно, с Азербайджаном – другое дело, а у Грузии – гиблый номер наша аналитика
01:52 7333
Сенсационное заявление депутата Захида Оруджа: Иностранная разведка вербует все больше азербайджанских наемников
Сенсационное заявление депутата Захида Оруджа: Иностранная разведка вербует все больше азербайджанских наемников
13:38 2909
Уютный комфорт вместо беспокойной совести
Уютный комфорт вместо беспокойной совести о вечном; все еще актуально
00:34 3974
Турция берет Черное море под контроль
Турция берет Черное море под контроль
14:20 1106
Шихлинскому продлили арест
Шихлинскому продлили арест
14:25 779
Губернатор Астрахани поздравляет Ильхама Алиева
Губернатор Астрахани поздравляет Ильхама Алиева
13:57 654
SOCAR стала владельцем электростанции в Турции
SOCAR стала владельцем электростанции в Турции
13:44 844

