Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Шихлинскому продлили арест

Кировский районный суд Екатеринбурга продлил срок ареста уроженцев Азербайджана — Шуджаяддина Раджабова, Акифа, Аяза, Бакира, Кямала и Мазахира Сафаровых, а также бывшего лидера азербайджанской диаспоры Шахина Шихлинского и его сына Мутвалы Шихлинского. Мера пресечения будет действовать до 31 мая 2026 года. Об этом сообщают российские СМИ.

Также отмечается, что Кировский районный суд Екатеринбурга с участием присяжных заседателей начнет рассмотрение уголовного дела по существу 15 января 2026 года, следует из данных судебной картотеки.

Ранее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил срок содержания под стражей Шахина Шихлинского до 30 декабря.

Шахин Шихлинский обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п.п. «ж», «з», ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Шихлинский отвергает предъявленные ему обвинения. Его сын Мутвалы Шихлинский обвиняется в «применении насилия» в отношении сотрудника силовых структур. Максимальная санкция по статье — до 10 лет лишения свободы. Вины он также не признает.

