Полиция обратилась к гражданам

В Министерство внутренних дел Азербайджана в преддверии праздничных дней напомнили о действующем запрете на продажу и использование пиротехнических изделий.

Как сообщили в МВД, применение пиротехнических средств в праздничный период, особенно во дворах многоквартирных домов, вызывает обоснованное недовольство граждан.

В ведомстве отметили, что подобные изделия нередко используются несовершеннолетними и малолетними, что во многих случаях приводит к несчастным происшествиям.

В МВД напомнили, что продажа пиротехнических изделий, а также взрывчатых и легковоспламеняющихся предметов с высокой звуковой мощностью запрещена законом. В случае выявления такие товары незамедлительно изымаются из продажи, а в отношении нарушителей принимаются меры в соответствии с законодательством.

Подчеркивается, что использование продукции, не отвечающей требованиям безопасности, представляет серьезную угрозу здоровью людей и может нанести значительный ущерб окружающей среде из-за высокой степени пожароопасности. В МВД призвали граждан проявлять ответственное поведение и соблюдать требования закона.