Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Полиция обратилась к гражданам

14:32 859

В Министерство внутренних дел Азербайджана в преддверии праздничных дней напомнили о действующем запрете на продажу и использование пиротехнических изделий.

Как сообщили в МВД, применение пиротехнических средств в праздничный период, особенно во дворах многоквартирных домов, вызывает обоснованное недовольство граждан.

В ведомстве отметили, что подобные изделия нередко используются несовершеннолетними и малолетними, что во многих случаях приводит к несчастным происшествиям.

В МВД напомнили, что продажа пиротехнических изделий, а также взрывчатых и легковоспламеняющихся предметов с высокой звуковой мощностью запрещена законом. В случае выявления такие товары незамедлительно изымаются из продажи, а в отношении нарушителей принимаются меры в соответствии с законодательством.

Подчеркивается, что использование продукции, не отвечающей требованиям безопасности, представляет серьезную угрозу здоровью людей и может нанести значительный ущерб окружающей среде из-за высокой степени пожароопасности. В МВД призвали граждан проявлять ответственное поведение и соблюдать требования закона.

Что творится на азербайджанском рынке сигарет?
Что творится на азербайджанском рынке сигарет?
15:51 51
Ильхам Алиев в поселке Кяркиджахан
Ильхам Алиев в поселке Кяркиджахан фото; обновлено 15:55
15:55 2012
Крупный скандал в турецком шоу-бизнесе: нарковечеринки, задержали президента «Фенербахче»…
Крупный скандал в турецком шоу-бизнесе: нарковечеринки, задержали президента «Фенербахче»…
15:18 934
Депутат Рази Нуруллаев призывает положить конец бюрократии: Это недовольство, это безысходность
Депутат Рази Нуруллаев призывает положить конец бюрократии: Это недовольство, это безысходность
14:43 1329
С Арменией – сложно, с Азербайджаном – другое дело, а у Грузии – гиблый номер
С Арменией – сложно, с Азербайджаном – другое дело, а у Грузии – гиблый номер наша аналитика
01:52 7333
Сенсационное заявление депутата Захида Оруджа: Иностранная разведка вербует все больше азербайджанских наемников
Сенсационное заявление депутата Захида Оруджа: Иностранная разведка вербует все больше азербайджанских наемников
13:38 2913
Уютный комфорт вместо беспокойной совести
Уютный комфорт вместо беспокойной совести о вечном; все еще актуально
00:34 3974
Турция берет Черное море под контроль
Турция берет Черное море под контроль
14:20 1107
Шихлинскому продлили арест
Шихлинскому продлили арест
14:25 781
Губернатор Астрахани поздравляет Ильхама Алиева
Губернатор Астрахани поздравляет Ильхама Алиева
13:57 655
SOCAR стала владельцем электростанции в Турции
SOCAR стала владельцем электростанции в Турции
13:44 845

