Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Дело Гёюшева: Я тут ни при чем

Инара Рафикгызы
14:39 813

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу ответственного сотрудника хозяйственного отдела посольства США в Азербайджане Рафика Гёюшева.

Как сообщает судебный репортер haqqin.az, на процессе под председательством судьи Хафиза Кямранова подсудимый дал показания. В своей речи он заявил, что не имеет никакого отношения к инкриминируемому делу, отметив, что в 1997 году работал водителем посла, а с 2003 по 2018 год занимал должность помощника по обеспечению жильем: «За время моей работы в обеспеченных мной домах проживали более 70 американских семей. Я уволился по собственному желанию. Работая в посольстве, составлял ежедневные, еженедельные и ежемесячные отчеты. В посольстве сотрудникам определенных категорий дают грин-карты. Я тоже хотел уехать в Америку. Если бы уехал, этого бы не произошло».

Прокурор заявил, что между показаниями подсудимого в суде и его показаниями на следствии есть противоречия.

Судебный процесс продолжится 19 января.

Согласно обвинению, Гёюшев, проработавший в посольстве около 20 лет, присвоил свыше полумиллиона манатов. В частности, он завышал расходы на аренду жилья для прибывающих послов и сотрудников: при фактической стоимости аренды в 200 манатов в сутки в документах указывалась сумма в 400 манатов. Гёюшеву предъявлено обвинение по статье 178.4 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере). В отношении него избрана мера пресечения в виде надзора полиции. Расследование проводило Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана. Потерпевшей стороной признано посольство США.

