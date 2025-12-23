Депутат Рази Нуруллаев призывает положить конец бюрократии: Это недовольство, это безысходность

«Сегодня я говорю здесь не об одном указе, а о горьком опыте тысяч предпринимателей и граждан. В 2023 году президентом был подписан указ «О дополнительных мерах, связанных с выдачей разрешения на ввод в эксплуатацию некоторых объектов нежилого назначения». Целью было легализовать нежилые объекты, которые годами оставались без документов, развязать руки предпринимателям и дать дыхание экономике.

Посмотрим на цифры. В рамках этого указа было подано более 18 тысяч обращений. Но каков результат? Всего примерно 4–5 тысяч объектов были оформлены документально. Что это означает? Это означает, что 4 из 5 предпринимателей до сих пор не получили результата.

Уважаемые коллеги, это уже не статистика. Это недовольство, это безысходность. Предприниматель говорит: я подал документы — месяцами нет ответа. Одно ведомство отправляет в другое, другое требует подать заявление заново. Одно дает согласие, другое не ставит подпись. Это не условия для предпринимательства — это бюрократический лабиринт.

Что сегодня означает объект без документов? Это означает, что предприниматель не может получить банковский кредит, не может продать объект, не может использовать его в качестве залога. Даже если он хочет расширить бизнес, он не может пойти на риск. К чему это приводит? Не создаются рабочие места. Деньги не поступают в оборот. Проигрывают и государство, и гражданин.

Есть еще один момент. Для этой процедуры установлен крайний срок — 2026 год. Но при таком темпе тысячи предпринимателей просто не успеют. Что будет потом? Снова проблемы, снова недовольство. Мы должны говорить прямо. Намерение указа было правильным, но его исполнение слабое. Проблема не в законе, а в механизме. Поэтому я открыто призываю: процедуры должны быть упрощены. Сроки ответов должны быть четко определены. Предпринимателя нельзя месяцами держать в подвешенном состоянии.

Срок истекает в 2026 году, и довожу до вашего сведения, что перед соответствующими органами сегодня складывается картина, напоминающая очереди за загранпаспортами десятилетней давности, когда очереди даже продавались. Сроки должны быть продлены, людям нужно дать реальную возможность. Поэтому прошу — очень, очень, очень прошу — продлить срок регистрации на портале.

Проведенное исследование показывает, что ни один из государственных органов, предусмотренных указом президента, не выполнил в полной мере и добросовестно возложенные на него обязанности. Если мы не решим этот вопрос сейчас, завтра он перерастет в гораздо более серьезное социальное недовольство. Если предпринимателю тяжело, страна не развивается. Если предприниматель не зарабатывает, не зарабатывает и государство», - сказал депутат.