В регионах Азербайджана строятся новые центры DOST

В настоящее время ведутся проектные, ремонтные и строительные работы по созданию сервисной инфраструктуры DOST в Нахчыване, Губе, Сабирабаде, Сумгаите, Гяндже и Масаллы. Это было отмечено на очередном заседании Наблюдательного совета Агентства DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Председатель cовета, министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев заявил, что указом президента Ильхама Алиева от 9 августа 2018 года были введены в эксплуатацию Агентство DOST, 7 центров DOST в Баку, Апшеронском и Бардинском районах, пункт Smart DOST в селе Агалы Зангиланского района, Шушинское отделение Карабахского регионального центра DOST, а также пункты DOST в Кельбаджаре и Физули.

Было подчеркнуто, что концепция DOST, которая является инициативой первого вице-президента Мехрибан Алиевой, позволяет предоставлять социальные услуги через «одно окно» с современными, гибкими и полностью прозрачными механизмами. Было отмечено, что за прошедший период услугами центров DOST воспользовались более 4 миллионов граждан, а удовлетворенность граждан этими услугами составляет 98,7 процента.

Было отмечено, что услуги DOST будут доступны во всех регионах Азербайджана.

Председатель совета правления агентства DOST Фарид Мамедов представил доклад о деятельности агентства за 2025 год. На встрече обсуждалась работа, проделанная в различных направлениях деятельности агентства, стратегические цели и приоритетные вопросы.