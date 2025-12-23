USD 1.7000
EUR 2.0018
RUB 2.1637
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Клиенты, перенесшие кредиты в Birbank, уже получили 3% скидку

акция продолжается
14:55 300

В поисках выгодного кредита? Birbank подготовил настоящее новогоднее предложение для клиентов, имеющих кредитные обязательства в других банках. Теперь каждый, кто переносит свой кредит из любого другого банка в Birbank, получает скидку 3% на установленную процентную ставку.

Этой возможностью уже воспользовались тысячи людей. Если вы хотите встретить Новый год без сложных финансовых расчетов и без лишней нагрузки на бюджет, не упустите этот шанс.

Кампания, которая продлится до 15 января, предоставляет клиентам не только более выгодные условия кредитования, но и возможность уменьшить ежемесячные платежи, а также упростить погашение кредита, объединив его в одном месте быстро и без лишних хлопот.

Отметим, что скидка распространяется на кредиты, оформленные сроком на 13 месяцев и более. В рамках кампании лица, получающие зарплату или пенсию в Kapital Bank или любом другом банке, могут получить кредит наличными на сумму до 50 000 манатов сроком до 59 месяцев. Чтобы воспользоваться возможностью и провести праздники с удовольствием, вы можете обратиться в ближайший филиал Kapital Bank или Birbank.

Birbank, являющийся торговой маркой Kapital Bank и постоянно предлагающий новейшие цифровые решения и банковские продукты, обслуживает клиентов через мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть из 115 филиалов и 50 отделений. До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank – первого банка страны и входит в состав PASHA Holding. Kapital Bank продолжает свою деятельность как финансовый институт. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт birbank.az, обратиться в справочный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.

Что творится на азербайджанском рынке сигарет?
Что творится на азербайджанском рынке сигарет?
15:51 67
Ильхам Алиев в поселке Кяркиджахан
Ильхам Алиев в поселке Кяркиджахан фото; обновлено 15:55
15:55 2017
Крупный скандал в турецком шоу-бизнесе: нарковечеринки, задержали президента «Фенербахче»…
Крупный скандал в турецком шоу-бизнесе: нарковечеринки, задержали президента «Фенербахче»…
15:18 941
Депутат Рази Нуруллаев призывает положить конец бюрократии: Это недовольство, это безысходность
Депутат Рази Нуруллаев призывает положить конец бюрократии: Это недовольство, это безысходность
14:43 1335
С Арменией – сложно, с Азербайджаном – другое дело, а у Грузии – гиблый номер
С Арменией – сложно, с Азербайджаном – другое дело, а у Грузии – гиблый номер наша аналитика
01:52 7338
Сенсационное заявление депутата Захида Оруджа: Иностранная разведка вербует все больше азербайджанских наемников
Сенсационное заявление депутата Захида Оруджа: Иностранная разведка вербует все больше азербайджанских наемников
13:38 2918
Уютный комфорт вместо беспокойной совести
Уютный комфорт вместо беспокойной совести о вечном; все еще актуально
00:34 3974
Турция берет Черное море под контроль
Турция берет Черное море под контроль
14:20 1110
Шихлинскому продлили арест
Шихлинскому продлили арест
14:25 785
Губернатор Астрахани поздравляет Ильхама Алиева
Губернатор Астрахани поздравляет Ильхама Алиева
13:57 658
SOCAR стала владельцем электростанции в Турции
SOCAR стала владельцем электростанции в Турции
13:44 845

