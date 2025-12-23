Клиенты, перенесшие кредиты в Birbank, уже получили 3% скидку

Этой возможностью уже воспользовались тысячи людей. Если вы хотите встретить Новый год без сложных финансовых расчетов и без лишней нагрузки на бюджет, не упустите этот шанс.

В поисках выгодного кредита? Birbank подготовил настоящее новогоднее предложение для клиентов, имеющих кредитные обязательства в других банках. Теперь каждый, кто переносит свой кредит из любого другого банка в Birbank, получает скидку 3% на установленную процентную ставку.

Кампания, которая продлится до 15 января, предоставляет клиентам не только более выгодные условия кредитования, но и возможность уменьшить ежемесячные платежи, а также упростить погашение кредита, объединив его в одном месте быстро и без лишних хлопот.

Отметим, что скидка распространяется на кредиты, оформленные сроком на 13 месяцев и более. В рамках кампании лица, получающие зарплату или пенсию в Kapital Bank или любом другом банке, могут получить кредит наличными на сумму до 50 000 манатов сроком до 59 месяцев. Чтобы воспользоваться возможностью и провести праздники с удовольствием, вы можете обратиться в ближайший филиал Kapital Bank или Birbank.

Birbank, являющийся торговой маркой Kapital Bank и постоянно предлагающий новейшие цифровые решения и банковские продукты, обслуживает клиентов через мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть из 115 филиалов и 50 отделений. До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank – первого банка страны и входит в состав PASHA Holding. Kapital Bank продолжает свою деятельность как финансовый институт. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт birbank.az, обратиться в справочный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.