Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Американский вице-президент потренировался с «морскими котиками»

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 90 минут потренировался с подразделением «морских котиков» (SEAL) ВМС США. Об этом сообщает РБК.

По словам Вэнса, военнослужащие во время тренировки отнеслись к нему снисходительно, но он до сих пор чувствует себя «словно попал под товарный поезд». «Мы так благодарны всем нашим воинам, которые обеспечивают нашу безопасность и придерживаются самых высоких стандартов в любой точке мира!» – написал вице-президент в соцсети X.

На фотографиях с тренировки видно, как Вэнс с военнослужащими несет бревна, плавает на лодке в океане, совершает пробежку по пляжу и преодолевает полосу препятствий. Как уточняет Fox News, тренировка прошла в Калифорнии.

Вэнс поступил в американскую армию сразу после окончания школы: он пошел в Корпус морской пехоты США в 2003 году и отслужил четыре года, включая работу военным корреспондентом в Ираке, однако в боевых действиях участия не принимал. По окончании службы он получил медали и затем начал карьеру юриста.

Американское спецподразделение SEAL (аббревиатура от Sea – море, Air – воздух и Land – земля, в переводе «морской котик») выполняет разведывательные, диверсионные, штурмовые, спасательные и другие виды операций. Военнослужащие этого подразделения участвовали во Вьетнаме, Ираке, Сомали и других странах.

Что творится на азербайджанском рынке сигарет?
Что творится на азербайджанском рынке сигарет?
Ильхам Алиев в поселке Кяркиджахан
Ильхам Алиев в поселке Кяркиджахан фото; обновлено 15:55
Крупный скандал в турецком шоу-бизнесе: нарковечеринки, задержали президента «Фенербахче»…
Крупный скандал в турецком шоу-бизнесе: нарковечеринки, задержали президента «Фенербахче»…
Депутат Рази Нуруллаев призывает положить конец бюрократии: Это недовольство, это безысходность
Депутат Рази Нуруллаев призывает положить конец бюрократии: Это недовольство, это безысходность
С Арменией – сложно, с Азербайджаном – другое дело, а у Грузии – гиблый номер
С Арменией – сложно, с Азербайджаном – другое дело, а у Грузии – гиблый номер наша аналитика
Сенсационное заявление депутата Захида Оруджа: Иностранная разведка вербует все больше азербайджанских наемников
Сенсационное заявление депутата Захида Оруджа: Иностранная разведка вербует все больше азербайджанских наемников
Уютный комфорт вместо беспокойной совести
Уютный комфорт вместо беспокойной совести о вечном; все еще актуально
Турция берет Черное море под контроль
Турция берет Черное море под контроль
Шихлинскому продлили арест
Шихлинскому продлили арест
Губернатор Астрахани поздравляет Ильхама Алиева
Губернатор Астрахани поздравляет Ильхама Алиева
SOCAR стала владельцем электростанции в Турции
SOCAR стала владельцем электростанции в Турции
