Американский вице-президент потренировался с «морскими котиками»

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 90 минут потренировался с подразделением «морских котиков» (SEAL) ВМС США. Об этом сообщает РБК.



По словам Вэнса, военнослужащие во время тренировки отнеслись к нему снисходительно, но он до сих пор чувствует себя «словно попал под товарный поезд». «Мы так благодарны всем нашим воинам, которые обеспечивают нашу безопасность и придерживаются самых высоких стандартов в любой точке мира!» – написал вице-президент в соцсети X.

На фотографиях с тренировки видно, как Вэнс с военнослужащими несет бревна, плавает на лодке в океане, совершает пробежку по пляжу и преодолевает полосу препятствий. Как уточняет Fox News, тренировка прошла в Калифорнии.

Вэнс поступил в американскую армию сразу после окончания школы: он пошел в Корпус морской пехоты США в 2003 году и отслужил четыре года, включая работу военным корреспондентом в Ираке, однако в боевых действиях участия не принимал. По окончании службы он получил медали и затем начал карьеру юриста.

Американское спецподразделение SEAL (аббревиатура от Sea – море, Air – воздух и Land – земля, в переводе «морской котик») выполняет разведывательные, диверсионные, штурмовые, спасательные и другие виды операций. Военнослужащие этого подразделения участвовали во Вьетнаме, Ираке, Сомали и других странах.