Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Lankaran Springs Wellness Resort – исцеление и комфорт в одном пространстве

15:15 380

Lankaran Springs Wellness Resort — это уникальный оздоровительно-курортный комплекс, который объединяет природные дары с современным медицинским подходом. Мягкий климат Ленкорани, богатая зелень и минеральные воды придают этому месту особую ценность и создают благоприятные условия для отдыха и восстановления здоровья.

Одним из ключевых направлений деятельности Lankaran Springs Wellness Resort является оздоровительный центр, созданный для профилактики и лечения широкого спектра заболеваний. Здесь применяется индивидуальный подход к каждому гостю. Медицинские услуги оказываются квалифицированными врачами, а после первичного осмотра и консультаций разрабатывается персональная программа с учетом состояния здоровья гостя. Современное медицинское оборудование, возможности физиотерапии и реабилитации обеспечивают поэтапное и эффективное восстановление организма.

Одним из главных преимуществ отеля являются термальные воды «Истису». Эти минеральные воды, являющиеся природным богатством Ленкоранского региона, отличаются выраженными бальнеологическими свойствами и на протяжении многих лет используются в лечебно-оздоровительных целях. Учитывая различные потребности гостей, в Lankaran Springs Wellness Resort предлагаются три основных медицинских пакета. 

Стандартный медицинский пакет предназначен для гостей, стремящихся сохранить здоровье, отвлечься от повседневного стресса и восстановить силы. В рамках пакета проводится первичный медицинский осмотр, применяются термальные ванны «Истису» и легкие физиотерапевтические процедуры. Стандартный пакет считается оптимальным выбором для общего восстановления и релаксации.

Для гостей, страдающих заболеваниями суставов, костно-мышечной системы и хроническими болями, предлагается медицинский пакет «Артроз» . В его рамках проводится более углубленное медицинское обследование, а лечебная программа составляется индивидуально. Бальнеологическое воздействие термальных вод «Истису», физиотерапия и реабилитационные процедуры направлены на улучшение подвижности суставов, снижение болевого синдрома и повышение качества жизни.

Для тех, кто ищет расширенный медицинский подход и максимальный уровень комфорта, предусмотрен Премиум-медицинский пакет. Он включает комплексные медицинские обследования, индивидуальные программы лечения, бальнеотерапию, физиотерапию и wellness-процедуры. Премиум-пакет способствует как восстановлению физического здоровья, так и достижению психологического равновесия.

Медицинские пакеты, представленные в Lankaran Springs Wellness Resort Hotel, объединяют природную целебную силу термальных вод «Истису» и профессиональный медицинский подход, предоставляя гостям возможность сделать уверенный шаг к здоровому образу жизни. Это место станет идеальным выбором для тех, кто хочет совместить полноценный отдых с заботой о здоровье.

Для ознакомления с медицинскими пакетами и бронирования вы можете посетить сайт www.lankaransprings.az

Что творится на азербайджанском рынке сигарет?
Что творится на азербайджанском рынке сигарет?
15:51 74
Ильхам Алиев в поселке Кяркиджахан
Ильхам Алиев в поселке Кяркиджахан фото; обновлено 15:55
15:55 2021
Крупный скандал в турецком шоу-бизнесе: нарковечеринки, задержали президента «Фенербахче»…
Крупный скандал в турецком шоу-бизнесе: нарковечеринки, задержали президента «Фенербахче»…
15:18 948
Депутат Рази Нуруллаев призывает положить конец бюрократии: Это недовольство, это безысходность
Депутат Рази Нуруллаев призывает положить конец бюрократии: Это недовольство, это безысходность
14:43 1338
С Арменией – сложно, с Азербайджаном – другое дело, а у Грузии – гиблый номер
С Арменией – сложно, с Азербайджаном – другое дело, а у Грузии – гиблый номер наша аналитика
01:52 7340
Сенсационное заявление депутата Захида Оруджа: Иностранная разведка вербует все больше азербайджанских наемников
Сенсационное заявление депутата Захида Оруджа: Иностранная разведка вербует все больше азербайджанских наемников
13:38 2921
Уютный комфорт вместо беспокойной совести
Уютный комфорт вместо беспокойной совести о вечном; все еще актуально
00:34 3975
Турция берет Черное море под контроль
Турция берет Черное море под контроль
14:20 1113
Шихлинскому продлили арест
Шихлинскому продлили арест
14:25 785
Губернатор Астрахани поздравляет Ильхама Алиева
Губернатор Астрахани поздравляет Ильхама Алиева
13:57 658
SOCAR стала владельцем электростанции в Турции
SOCAR стала владельцем электростанции в Турции
13:44 845

