Lankaran Springs Wellness Resort – исцеление и комфорт в одном пространстве

Lankaran Springs Wellness Resort — это уникальный оздоровительно-курортный комплекс, который объединяет природные дары с современным медицинским подходом. Мягкий климат Ленкорани, богатая зелень и минеральные воды придают этому месту особую ценность и создают благоприятные условия для отдыха и восстановления здоровья. Одним из ключевых направлений деятельности Lankaran Springs Wellness Resort является оздоровительный центр, созданный для профилактики и лечения широкого спектра заболеваний. Здесь применяется индивидуальный подход к каждому гостю. Медицинские услуги оказываются квалифицированными врачами, а после первичного осмотра и консультаций разрабатывается персональная программа с учетом состояния здоровья гостя. Современное медицинское оборудование, возможности физиотерапии и реабилитации обеспечивают поэтапное и эффективное восстановление организма.

Одним из главных преимуществ отеля являются термальные воды «Истису». Эти минеральные воды, являющиеся природным богатством Ленкоранского региона, отличаются выраженными бальнеологическими свойствами и на протяжении многих лет используются в лечебно-оздоровительных целях. Учитывая различные потребности гостей, в Lankaran Springs Wellness Resort предлагаются три основных медицинских пакета. Стандартный медицинский пакет предназначен для гостей, стремящихся сохранить здоровье, отвлечься от повседневного стресса и восстановить силы. В рамках пакета проводится первичный медицинский осмотр, применяются термальные ванны «Истису» и легкие физиотерапевтические процедуры. Стандартный пакет считается оптимальным выбором для общего восстановления и релаксации. Для гостей, страдающих заболеваниями суставов, костно-мышечной системы и хроническими болями, предлагается медицинский пакет «Артроз» . В его рамках проводится более углубленное медицинское обследование, а лечебная программа составляется индивидуально. Бальнеологическое воздействие термальных вод «Истису», физиотерапия и реабилитационные процедуры направлены на улучшение подвижности суставов, снижение болевого синдрома и повышение качества жизни.