При поддержке Misli завершился сезон Профессиональной интеллектуальной лиги 2025 года

Сезон Профессиональной интеллектуальной лиги 2025 года, проведенный при поддержке бренда Misli компании Azərlotereya — законного организатора лотерей и оператора спортивных ставок в Азербайджане, а также при организационной поддержке Интеллектуального центра Consensus, успешно завершился.

Лига, стартовавшая в феврале, на протяжении 10 месяцев принимала турниры, отличавшиеся высоким уровнем конкуренции и напряженной интеллектуальной борьбой. В течение сезона было проведено в общей сложности 22 турнира, участникам были представлены вопросы, подготовленные более чем 20 авторами.

По итогам насыщенного и зрелищного сезона победителем Профессиональной интеллектуальной лиги стала команда InterpretesUnited. Второе место заняла команда OldSchool, третье — команда Kranium.

В рамках Профессиональной интеллектуальной лиги также были организованы финальные соревнования за Qış Kuboku. Победителем турнира стала команда Boy’sDivision. Второе и третье места заняли команды V и CMYK соответственно.

Победители и призеры были награждены кубками, медалями, дипломами и ценными подарками.

Отметим, что Профессиональная интеллектуальная лига уже третий год реализуется при поддержке Misli. Основной целью проекта является содействие развитию интеллектуального движения на родном языке, эффективная организация досуга молодежи, а также вклад в формирование интеллектуально развитых кадров в будущем.

Misli и в дальнейшем продолжит оказывать поддержку развитию интеллектуальных проектов в стране и реализации новых инициатив в этом направлении.