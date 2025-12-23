USD 1.7000
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

При поддержке Misli завершился сезон Профессиональной интеллектуальной лиги 2025 года

Сезон Профессиональной интеллектуальной лиги 2025 года, проведенный при поддержке бренда Misli компании Azərlotereya — законного организатора лотерей и оператора спортивных ставок в Азербайджане, а также при организационной поддержке Интеллектуального центра Consensus, успешно завершился.

Лига, стартовавшая в феврале, на протяжении 10 месяцев принимала турниры, отличавшиеся высоким уровнем конкуренции и напряженной интеллектуальной борьбой. В течение сезона было проведено в общей сложности 22 турнира, участникам были представлены вопросы, подготовленные более чем 20 авторами.

По итогам насыщенного и зрелищного сезона победителем Профессиональной интеллектуальной лиги стала команда InterpretesUnitedВторое место заняла команда OldSchool, третье — команда Kranium.

В рамках Профессиональной интеллектуальной лиги также были организованы финальные соревнования за Qış Kuboku. Победителем турнира стала команда BoysDivision. Второе и третье места заняли команды V и CMYK соответственно.

Победители и призеры были награждены кубками, медалями, дипломами и ценными подарками.

Отметим, что Профессиональная интеллектуальная лига уже третий год реализуется при поддержке Misli. Основной целью проекта является содействие развитию интеллектуального движения на родном языке, эффективная организация досуга молодежи, а также вклад в формирование интеллектуально развитых кадров в будущем.

Misli и в дальнейшем продолжит оказывать поддержку развитию интеллектуальных проектов в стране и реализации новых инициатив в этом направлении.

Ильхам Алиев в поселке Кяркиджахан
Ильхам Алиев в поселке Кяркиджахан
15:55
