Крупный скандал в турецком шоу-бизнесе: нарковечеринки, задержали президента «Фенербахче»…

Самая обсуждаемая тема последних дней в Турции — операция против наркоторговли и употребления запрещенных веществ среди знаменитостей. Первый этап начался 8 октября с задержания таких звезд социальных сетей и актеров, как Дилан Полат, Дерин Талу, Беррак Тюзюнатач, Дерен Талу, Бирдже Акалай, Кубилай Ака, Метин Акдюльгер и Каан Йылдырым. В тот же день стамбульская прокуратура прекратила уголовное преследование в отношении певиц и актрис Дуйгу Озаслан Мутаф, Демет Эвгар Бабаташ, Мерта Языджыоглу, Зейнеп Мерич Арал, Джерен Морай Оркан, Хадисе Ачикгёз и Озге Озпиринчджи Ямантюрк, так как в их крови не было обнаружено следов наркотических веществ.

Следом за этим 9 декабря настоящий шок в турецком обществе вызвало задержание по обвинению в наркотиках главного редактора телеканала Habertürk Мехмета Акифа Эрсоя. Известно, что Эрсой, долгие годы работавший ближневосточным корреспондентом государственного телеканала TRT и региональным представителем Управления по делам религий Турции, происходит из набожной и консервативной семьи. Сообщается, что его отец, актер Надир Эрсой, снимавшийся в ряде исторических сериалов, в свое время находился под влиянием иранской революции 1979 года и ранее привлекался к следствию в связи с деятельностью по поддержке Ирана в Турции.

Вместе с Мехметом Акифом Эрсоем, задержанным 9 декабря, решением суда от 10 декабря под арест были взяты сотрудники Habertürk Уфук Тетик, Мустафа Маназ и Эбру Гюлан. Однако еще до этих арестов стамбульская прокуратура задержала Серджана Яшара — организатора мероприятий в индустрии развлечений и феномена соцсетей, известного в местных СМИ как «Турецкий Эскобар». Утверждалось, что знаменитости были задержаны именно на основании его показаний. 17 декабря Серджан Яшар, доставленный из тюрьмы для дачи показаний, был официально объявлен «раскаявшимся свидетелем» (государственным информатором).

После этого была задержана известная ведущая Эла Румейса Джебеджи, ранее работавшая на Habertürk, а затем на Show TV. В ходе следствия Эрсой заявлял: «Я никогда не употреблял наркотики, обвинения в групповом сексе — ложь». Однако результаты анализов крови и волос подтвердили факт употребления наркотиков Мехметом Акифом Эрсоем, Румейсой Джебеджи и еще несколькими арестованными представителями СМИ.

Местные СМИ пишут, что с арестом Румейсы Джебеджи завеса тайны над «наркоделом знаменитостей» приоткрылась. Утверждается, что при изучении телефона Джебеджи следователи обнаружили множество улик, связанных с наркотиками, а также интимную переписку с участием многих известных личностей. Особое внимание привлекла переписка сексуального характера с президентом футбольного клуба «Фенербахче» Сааддеттином Сараном. В одном из фрагментов Саран спрашивает: «У тебя осталось то вещество?», на что ведущая отвечает: «Откуда оно возьмется, господин президент? Я же не Эскобар».

Вызванный на допрос Саран не стал отрицать личную связь с Румейсой Джебеджи, однако заявил, что наркотики не употребляет, а переписка была шуткой, связанной с фильмом, который они смотрели вместе. Президент «Фенербахче» был отпущен под подписку о невыезде, его анализы крови в данный момент находятся на экспертизе.

По версии турецких медиа, в так называемом «Турецком деле Эпштейна», связанном с наркотиками и интимными связями, ключевыми уликами являются записи в телефоне Джебеджи. Предполагается, что она фиксировала на видео свои интимные встречи со многими знаменитостями, включая высокопоставленных бюрократов и судей. Также ходят слухи, что Джебеджи готова пойти на сделку со следствием и передать эти видеоматериалы суду.

Между тем 22 декабря в эфире программы Media Kritik на телеканале TGRT известный журналист Фуат Угур выступил с сенсационным заявлением. Он сообщил об аресте Али Яшара Коза, владельца секретного люксового заведения Kütüphane («Библиотека»), расположенного в стамбульском районе Этилер.

По имеющимся данным, объект, который со входа выглядит как книжный магазин, на самом деле функционировал как ночной клуб для избранных, где процветала торговля наркотиками и вовлечение в проституцию. Фуат Угур утверждает, что настоящим владельцем этого клуба, который регулярно посещали Мехмет Акиф Эрсой и Румейса Джебеджи, является неназванный азербайджанский бизнесмен, хотя заведение и оформлено на имя Али Яшара Коза.

Еще одна деталь в этом скандальном деле связана с бизнесменом Касымом Гарипоглу и его партнером Бураком Атешем. Водитель Гарипоглу, Ахмет Акчай, ставший информатором следствия, рассказал, что на вилле бизнесмена в элитном районе Босфора каждые 15 дней устраивались нарковечеринки. По словам Акчая, гостями этих вечеринок были бывшая жена Аджуна Илыджалы Шейма Субаши, модель Шевваль Шахин и Дерин Талу. В данный момент скрывающиеся от следствия Касым Гарипоглу и Бурак Атеш объявлены в розыск.

Ордера на арест выписаны также в отношении находящихся за границей Шеймы Субаши и Шевваль Шахин. Ранее объявленный в розыск певец Юсуф Гюней сам явился в следственные органы, дал показания и был отпущен. Певица Алейна Тилки, актриса Ирем Сак, блогеры Данла Билич и Мюммине Сенна Йылдыз, задержанные 17 декабря, были освобождены после взятия образцов волос и крови.

Эксперты отмечают, что «наркотическое дело знаменитостей» в Турции будет расширяться и может затронуть многих известных личностей, включая чиновников.