Около сотни российских военных вошли в украинское Грабовское

На территорию пограничного села Грабовское в Сумской области Украины, которое 20−21 декабря стало целью атаки ВС РФ, зашли около 100 российских военных. Они пытались продвинуться в сторону Рясного. По состоянию на сейчас в селе продолжаются бои. Об этом телеканалу «Суспільное» сообщил начальник отдела коммуникаций Группировки объединенных сил в составе Вооруженных сил Украины Виктор Трегубов.

«Сейчас российские подразделения закрепляются в южной части Грабовского. Украинские силы пытаются выбить их с занимаемых позиций. В селе продолжаются бои», — сказал Виктор Трегубов.

21 декабря стало известно, что Силы обороны Украины отошли с нескольких позиций в районе Грабовского Сумской области, откуда россияне вывезли более 50 гражданских жителей. На тот момент офицер Главного управления коммуникаций ВСУ Дмитрий Лиховий объяснял, что в селе продолжаются стабилизационные действия. По его словам, на территорию РФ вывезли преимущественно мужчин и женщин старшего возраста. Почти все вывезенные жители села ранее отказывались эвакуироваться вглубь территории Украины.

22 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские войска похитили 52 гражданских, а также взяли в плен 13 военных Сил обороны Украины в Грабовском. Ранее староста Грабовского Людмила Кремезная сообщила, что российские военные в ночь на 20 декабря зашли в населенный пункт и вывезли оттуда полсотни человек.

Институт изучения войны (ISW) в своем отчете писал, что село Грабовское в Сумской области и село Сотницкий Казачок в Харьковской области стали новыми целями российских атак на до сих пор спокойных участках на границе Украины и России, однако пока это вряд ли свидетельствует о развертывании большого наземного наступления РФ на севере Украины.

В ISW считают, что обе эти ограниченные трансграничные атаки, вероятно, призваны продвигать российский нарратив о том, что линии фронта в Украине рушатся, а потому Украина должна уступить всем требованиям России. Однако, как подчеркнули аналитики института, российские войска не вели подготовку для начала нового наступления на север Украины через международную границу — в частности, не перебрасывали дополнительные силы сюда и не вели превентивную кампанию ударов по украинской логистике, как делают на других приоритетных участках фронта.