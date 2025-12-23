USD 1.7000
EUR 2.0018
RUB 2.1637
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Новость дня
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Около сотни российских военных вошли в украинское Грабовское

фото
15:34 592

На территорию пограничного села Грабовское в Сумской области Украины, которое 20−21 декабря стало целью атаки ВС РФ, зашли около 100 российских военных. Они пытались продвинуться в сторону Рясного. По состоянию на сейчас в селе продолжаются бои. Об этом телеканалу «Суспільное» сообщил начальник отдела коммуникаций Группировки объединенных сил в составе Вооруженных сил Украины Виктор Трегубов.

«Сейчас российские подразделения закрепляются в южной части Грабовского. Украинские силы пытаются выбить их с занимаемых позиций. В селе продолжаются бои», — сказал Виктор Трегубов.

21 декабря стало известно, что Силы обороны Украины отошли с нескольких позиций в районе Грабовского Сумской области, откуда россияне вывезли более 50 гражданских жителей. На тот момент офицер Главного управления коммуникаций ВСУ Дмитрий Лиховий объяснял, что в селе продолжаются стабилизационные действия. По его словам, на территорию РФ вывезли преимущественно мужчин и женщин старшего возраста. Почти все вывезенные жители села ранее отказывались эвакуироваться вглубь территории Украины. 

22 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские войска похитили 52 гражданских, а также взяли в плен 13 военных Сил обороны Украины в Грабовском. Ранее староста Грабовского Людмила Кремезная сообщила, что российские военные в ночь на 20 декабря зашли в населенный пункт и вывезли оттуда полсотни человек.

Институт изучения войны (ISW) в своем отчете писал, что село Грабовское в Сумской области и село Сотницкий Казачок в Харьковской области стали новыми целями российских атак на до сих пор спокойных участках на границе Украины и России, однако пока это вряд ли свидетельствует о развертывании большого наземного наступления РФ на севере Украины.

В ISW считают, что обе эти ограниченные трансграничные атаки, вероятно, призваны продвигать российский нарратив о том, что линии фронта в Украине рушатся, а потому Украина должна уступить всем требованиям России. Однако, как подчеркнули аналитики института, российские войска не вели подготовку для начала нового наступления на север Украины через международную границу — в частности, не перебрасывали дополнительные силы сюда и не вели превентивную кампанию ударов по украинской логистике, как делают на других приоритетных участках фронта.

Что творится на азербайджанском рынке сигарет?
Что творится на азербайджанском рынке сигарет?
15:51 82
Ильхам Алиев в поселке Кяркиджахан
Ильхам Алиев в поселке Кяркиджахан фото; обновлено 15:55
15:55 2023
Крупный скандал в турецком шоу-бизнесе: нарковечеринки, задержали президента «Фенербахче»…
Крупный скандал в турецком шоу-бизнесе: нарковечеринки, задержали президента «Фенербахче»…
15:18 957
Депутат Рази Нуруллаев призывает положить конец бюрократии: Это недовольство, это безысходность
Депутат Рази Нуруллаев призывает положить конец бюрократии: Это недовольство, это безысходность
14:43 1341
С Арменией – сложно, с Азербайджаном – другое дело, а у Грузии – гиблый номер
С Арменией – сложно, с Азербайджаном – другое дело, а у Грузии – гиблый номер наша аналитика
01:52 7340
Сенсационное заявление депутата Захида Оруджа: Иностранная разведка вербует все больше азербайджанских наемников
Сенсационное заявление депутата Захида Оруджа: Иностранная разведка вербует все больше азербайджанских наемников
13:38 2924
Уютный комфорт вместо беспокойной совести
Уютный комфорт вместо беспокойной совести о вечном; все еще актуально
00:34 3976
Турция берет Черное море под контроль
Турция берет Черное море под контроль
14:20 1115
Шихлинскому продлили арест
Шихлинскому продлили арест
14:25 787
Губернатор Астрахани поздравляет Ильхама Алиева
Губернатор Астрахани поздравляет Ильхама Алиева
13:57 659
SOCAR стала владельцем электростанции в Турции
SOCAR стала владельцем электростанции в Турции
13:44 848

ЭТО ВАЖНО

Что творится на азербайджанском рынке сигарет?
Что творится на азербайджанском рынке сигарет?
15:51 82
Ильхам Алиев в поселке Кяркиджахан
Ильхам Алиев в поселке Кяркиджахан фото; обновлено 15:55
15:55 2023
Крупный скандал в турецком шоу-бизнесе: нарковечеринки, задержали президента «Фенербахче»…
Крупный скандал в турецком шоу-бизнесе: нарковечеринки, задержали президента «Фенербахче»…
15:18 957
Депутат Рази Нуруллаев призывает положить конец бюрократии: Это недовольство, это безысходность
Депутат Рази Нуруллаев призывает положить конец бюрократии: Это недовольство, это безысходность
14:43 1341
С Арменией – сложно, с Азербайджаном – другое дело, а у Грузии – гиблый номер
С Арменией – сложно, с Азербайджаном – другое дело, а у Грузии – гиблый номер наша аналитика
01:52 7340
Сенсационное заявление депутата Захида Оруджа: Иностранная разведка вербует все больше азербайджанских наемников
Сенсационное заявление депутата Захида Оруджа: Иностранная разведка вербует все больше азербайджанских наемников
13:38 2924
Уютный комфорт вместо беспокойной совести
Уютный комфорт вместо беспокойной совести о вечном; все еще актуально
00:34 3976
Турция берет Черное море под контроль
Турция берет Черное море под контроль
14:20 1115
Шихлинскому продлили арест
Шихлинскому продлили арест
14:25 787
Губернатор Астрахани поздравляет Ильхама Алиева
Губернатор Астрахани поздравляет Ильхама Алиева
13:57 659
SOCAR стала владельцем электростанции в Турции
SOCAR стала владельцем электростанции в Турции
13:44 848
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться