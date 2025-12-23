USD 1.7000
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Конференция «Медиаграмотность» прошла при инновационном партнерстве Bakcell

Конференция «Медиаграмотность», организованная при инновационном партнерстве Bakcell, успешно завершила свою работу. В рамках мероприятия состоялись обсуждения роли медиаграмотности в современных условиях, информационной экосистемы в цифровой среде, а также влияния искусственного интеллекта на данную сферу.

Конференция была отмечена как значимая платформа для укрепления профессионального диалога в области медиаграмотности и обмена мнениями долгосрочного сотрудничества по данной тематике.

В рамках конференции победители интеллектуального конкурса были награждены компанией Bakcell. Данная инициатива является частью последовательной поддержки Bakcell проектов, направленных на развитие искусственного интеллекта, инноваций, аналитического мышления и образовательных инициатив.

Выступая в качестве инновационного партнера, Bakcell оказал поддержку в акцентировании взаимосвязи между инновациями и медиаграмотностью, а также во включении вопросов искусственного интеллекта и цифровых трендов в повестку конференции.

О компании Bakcell

Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.

В Нижнем Новгороде после взрывов загорелся корабль
В Нижнем Новгороде после взрывов загорелся корабль видео
17:53 546
Приговор Эльшаду Абдуллаеву
Приговор Эльшаду Абдуллаеву
17:43 812
Кого признали лучшими в Азербайджане?
Кого признали лучшими в Азербайджане?
17:17 928
Ильхам Алиев в Агдаме и Ходжалы
Ильхам Алиев в Агдаме и Ходжалы фото
16:51 1255
Отправит ли Азербайджан войска в Газу?
Отправит ли Азербайджан войска в Газу?
16:40 748
Хачатряна госпитализировали в Азербайджане: он в тяжелом состоянии
Хачатряна госпитализировали в Азербайджане: он в тяжелом состоянии обновлено 17:56
17:56 2794
О чем Пашинян говорил с Путиным за закрытыми дверями…
О чем Пашинян говорил с Путиным за закрытыми дверями… наш комментарий
14:47 2955
Азербайджанский депутат призвал запретить детям доступ к соцсетям
Азербайджанский депутат призвал запретить детям доступ к соцсетям
16:08 991
Громкое заявление Али Асадова с Йылмазом… и подвешенный проект
Громкое заявление Али Асадова с Йылмазом… и подвешенный проект новые подробности; все еще актуально
02:10 7257
Что творится на азербайджанском рынке сигарет?
Что творится на азербайджанском рынке сигарет?
16:01 2232
Ильхам Алиев в поселке Кяркиджахан
Ильхам Алиев в поселке Кяркиджахан фото; обновлено 15:55
15:55 3015
