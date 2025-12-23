Конференция «Медиаграмотность» прошла при инновационном партнерстве Bakcell

Конференция «Медиаграмотность», организованная при инновационном партнерстве Bakcell, успешно завершила свою работу. В рамках мероприятия состоялись обсуждения роли медиаграмотности в современных условиях, информационной экосистемы в цифровой среде, а также влияния искусственного интеллекта на данную сферу.

Конференция была отмечена как значимая платформа для укрепления профессионального диалога в области медиаграмотности и обмена мнениями долгосрочного сотрудничества по данной тематике.

В рамках конференции победители интеллектуального конкурса были награждены компанией Bakcell. Данная инициатива является частью последовательной поддержки Bakcell проектов, направленных на развитие искусственного интеллекта, инноваций, аналитического мышления и образовательных инициатив.

Выступая в качестве инновационного партнера, Bakcell оказал поддержку в акцентировании взаимосвязи между инновациями и медиаграмотностью, а также во включении вопросов искусственного интеллекта и цифровых трендов в повестку конференции.

О компании Bakcell

Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.