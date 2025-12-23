Nar и Netty наградили лучшие цифровые инициативы года

В этом году в конкурсе Netty было представлено более 200 проектов в 9 номинациях. В общей сложности 22 победителя были удостоены наград в номинациях, охватывающих такие направления, как наука, образование, культура, инклюзивность, медиа и другие. В соответствии с правилами конкурса победители определялись на основе онлайн-голосования и решений экспертного жюри.

Директор департамента по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью Nar Хокюма Каримова отметила, что в основе долгосрочного партнерства с премией Netty лежит стремление сделать азербайджанский сегмент интернета более полезным пространством для пользователей: «Для Nar наша цель — повышение цифровой грамотности в стране и поддержка формирования более инклюзивного общества. Мы рассматриваем цифровую грамотность не просто как технологии, а как инструмент, который упрощает жизнь людей и расширяет их возможности».

Отметим, что Национальная интернет-премия Netty действует с 2004 года. С 2018 года премия реализуется при поддержке Nar. Подробную информацию о проектах, реализуемых мобильным оператором, можно получить на сайте nar.az

В настоящее время оператор Nar обслуживает 2,2 миллиона абонентов и уже шесть лет подряд является лидером среди мобильных операторов Азербайджана по показателю Индекса лояльности клиентов. Успех компании основан на последовательно реализуемой клиентоориентированной стратегии. Nar предлагает пользователям надежные и качественные услуги связи, широкий выбор интернет-пакетов и современную технологию eSim по выгодным ценам.