Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Nar и Netty наградили лучшие цифровые инициативы года

16:16 306

Мобильный оператор Nar, известный своими выгодными услугами, совместно с Национальной интернет-премией Netty в 2025 году наградил самые успешные цифровые проекты, реализованные в различных сферах.

В этом году в конкурсе Netty было представлено более 200 проектов в 9 номинациях. В общей сложности 22 победителя были удостоены наград в номинациях, охватывающих такие направления, как наука, образование, культура, инклюзивность, медиа и другие. В соответствии с правилами конкурса победители определялись на основе онлайн-голосования и решений экспертного жюри.

Директор департамента по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью Nar Хокюма Каримова отметила, что в основе долгосрочного партнерства с премией Netty лежит стремление сделать азербайджанский сегмент интернета более полезным пространством для пользователей: «Для Nar наша цель — повышение цифровой грамотности в стране и поддержка формирования более инклюзивного общества. Мы рассматриваем цифровую грамотность не просто как технологии, а как инструмент, который упрощает жизнь людей и расширяет их возможности».

Отметим, что Национальная интернет-премия Netty действует с 2004 года. С 2018 года премия реализуется при поддержке Nar. Подробную информацию о проектах, реализуемых мобильным оператором, можно получить на сайте nar.az 

В настоящее время оператор Nar обслуживает 2,2 миллиона абонентов и уже шесть лет подряд является лидером среди мобильных операторов Азербайджана по показателю Индекса лояльности клиентов. Успех компании основан на последовательно реализуемой клиентоориентированной стратегии. Nar предлагает пользователям надежные и качественные услуги связи, широкий выбор интернет-пакетов и современную технологию eSim по выгодным ценам.

В Нижнем Новгороде после взрывов загорелся корабль
В Нижнем Новгороде после взрывов загорелся корабль видео
17:53 550
Приговор Эльшаду Абдуллаеву
Приговор Эльшаду Абдуллаеву
17:43 815
Кого признали лучшими в Азербайджане?
Кого признали лучшими в Азербайджане?
17:17 931
Ильхам Алиев в Агдаме и Ходжалы
Ильхам Алиев в Агдаме и Ходжалы фото
16:51 1257
Отправит ли Азербайджан войска в Газу?
Отправит ли Азербайджан войска в Газу?
16:40 749
Хачатряна госпитализировали в Азербайджане: он в тяжелом состоянии
Хачатряна госпитализировали в Азербайджане: он в тяжелом состоянии обновлено 17:56
17:56 2796
О чем Пашинян говорил с Путиным за закрытыми дверями…
О чем Пашинян говорил с Путиным за закрытыми дверями… наш комментарий
14:47 2956
Азербайджанский депутат призвал запретить детям доступ к соцсетям
Азербайджанский депутат призвал запретить детям доступ к соцсетям
16:08 992
Громкое заявление Али Асадова с Йылмазом… и подвешенный проект
Громкое заявление Али Асадова с Йылмазом… и подвешенный проект новые подробности; все еще актуально
02:10 7258
Что творится на азербайджанском рынке сигарет?
Что творится на азербайджанском рынке сигарет?
16:01 2233
Ильхам Алиев в поселке Кяркиджахан
Ильхам Алиев в поселке Кяркиджахан фото; обновлено 15:55
15:55 3016

