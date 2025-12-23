USD 1.7000
Что творится на азербайджанском рынке сигарет?

Ульвия Худиева, собкор
16:01 2233

В Азербайджане со следующего года ожидается подорожание табачных изделий. На фоне запрета электронных сигарет в соцсетях появились сообщения о резком росте цен на обычные сигареты. Сотни пользователей пишут, что повышение неизбежно и ударит по их бюджету.

После сообщений в соцсетях и местных СМИ со ссылкой на продавцов haqqin.az провел мониторинг в торговых центрах, магазинах и киосках Баку. Продавцы говорят, что слышали о возможном повышении только от посредников. Точной даты никто не называет, но в первые месяцы следующего года ожидается рост на 10–20 гяпиков. Пока же цены прежние — товар поступает по старым закупочным расценкам.

Многие отмечают, что практика заранее «прощупывать» реакцию общества уже не работает: сигареты — едва ли не единственный товар, на популярность которого повышение цен почти не влияет.

В соцсетях и СМИ появились сообщения о росте цен минимум на 15–20 процентов. Утверждается, что в отдельных магазинах и киосках даже ввели ограничения: продают одну пачку одного вида сигарет, максимум две — «по просьбе». Утверждается, что лимит действует до 6 января. Продавцы, однако, уверяют: все сигареты пока продаются по старым ценам, дефицита нет.

В сети Bravo сообщили, что заранее их о повышении не предупреждают — новые цены становятся известны только после поступления товара. В Neptun и Araz также заявили, что никаких изменений или ограничений нет. В киосках возле станции метро «28 Мая» продавцы говорят, что подорожание ожидается не только на сигареты, но и на другие повседневные товары — воду, жвачку. По их словам, сигареты — товар ежедневного спроса, поэтому любое изменение цены вызывает большой ажиотаж.

По словам одного из продавцов, на оптовых складах им сообщили о возможном повышении на 20–30 гяпиков за блок, а в рознице разница может составить 10–15 гяпиков. Он добавил, что многие приходят не за покупкой, а чтобы уточнить цену. Продавцы подчеркивают, что ограничивать продажу нет необходимости — на складах товара достаточно.

В свою очередь Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком заявило haqqin.az, что искусственное ограничение продажи сигарет незаконно. Агентство также отметило, что, по информации производителей и поставщиков, в производстве, импорте и поставках сигарет нет перебоев. Повышение цен регулируется предпринимателем: согласно закону «О предпринимательской деятельности», предприниматели вправе самостоятельно устанавливать цены при соблюдении законодательства.

В утвержденном Кабмином перечне товаров и услуг, цены на которые регулируются государством, сигареты отсутствуют. Их стоимость определяет производитель. Агентство заявляет, что рынок контролируется в рамках законодательства о конкуренции, и для предотвращения необоснованных ценовых изменений проводятся регулярные мониторинги. При выявлении ценовых соглашений или признаков манипуляций принимаются меры.

