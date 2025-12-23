Дело Бакинского порта: массовые задержания

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана продолжается предварительное следствие по уголовным делам, начатым в Государственном таможенном комитете в отношении должностных лиц, военнослужащих и других членов преступного сообщества, «причастных к совершению преступлений, связанных с контрабандой и злоупотреблением должностными полномочиями», заявили в ведомстве.

Так, в ходе следственных мероприятий по уголовному делу о незаконных действиях сотрудников таможенного поста «Бакинский международный морской торговый порт Говсан» Главного таможенного управления по морскому транспорту и энергетическим ресурсам ГТК, сотрудников ОАО «Бакинский международный морской торговый порт Говсан» и других членов преступного сообщества были установлены обоснованные подозрения в совершении преступлений.

Следствие установило, что фактический руководитель ОАО «Бакинский международный морской торговый порт Говсан» Руслан Эюбов, генеральный директор ОАО Рашад Дашдемиров, начальник службы порта Заур Гашимов, бригадир порта Фаррух Хагвердиев, начальник таможенного поста порта Говсан Фарид Усубов, инспектора того же поста Гейдар Эйвазлы, Тамерлан Ахундзаде и Тахир Тахири, старший оперуполномоченный оперативного отдела Главного таможенного управления Анвар Тагиев, а также лица, осуществлявшие транспортировку и хранение табачных изделий — Эльчин Рустамов, Фариз Магеррамов, Фируз Алиев, Амиль Джебраилов, Алескер Исмаилов, Ровшан Тарвердиев и другие, вступив в преступный сговор в составе организованной группы, ввезли из Объединенных Арабских Эмиратов и Исламской Республики Иран контрабандным путем через указанный порт без акцизных марок табачные изделия на общую сумму более 5,4 миллиона манатов.

На основании собранных доказательств указанные лица привлечены в качестве обвиняемых по следующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана:

206.4 (контрабанда, совершенная организованной группой в особо крупном размере); 213-1.2.1, 213-1.2.2, 213-1.2.3 (хранение в целях сбыта товаров, подлежащих маркировке акцизными марками, без такой маркировки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повторно, в крупном размере); 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

В отношении Руслана Эюбова, Рашада Дашдемирова, Фарида Усубова, Гейдара Эйвазлы, Тамерлана Ахундзаде, Заура Гашимова, Фарруха Хаквердиева и Фариза Магеррамова решением суда избрана мера пресечения в виде ареста. В отношении Фируза Алиева избрана мера пресечения, не связанная с арестом. Остальные лица, покинувшие страну во избежание следствия, объявлены в международный розыск с избранием заочного ареста.

Кроме того, в ходе другого расследования были разоблачены незаконные действия должностных лиц ООО RR Caspi, а также Государственной пограничной службы (ГПС).

Следствием установлены обоснованные подозрения в том, что учредитель и фактический руководитель ООО RR Caspi Рамин Ахундов, капитан судна Эльшан Ахмедов, механик Эльчин Аскеров, матрос Амид Сайылов, исполнитель работ Самир Гахраманбейли, начальник подразделения Береговой охраны ГПС Вюсал Садыгов, контролер Валех Самедов, а также логисты Эльгюн Назаров, Эмин Назаров, Хейдари Мохаммад Реза Али оглы, Амаль Азизов, Абульфат Исмаилзаде, Шахин Гейдаров, Вюгар Исмаилов и другие ввезли контрабандой табачные изделия на сумму более 1 миллиона манатов через незаконно построенный незарегистрированный причал на побережье Каспийского моря в поселке Алят.

Указанные лица привлечены в качестве обвиняемых по статьям: 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору должностным лицом с использованием служебного положения); 213-1.2.1, 213-1.2.3 (незаконный оборот безакцизных товаров); 341.2.1 и 341.2.3 (злоупотребление властью или служебным положением, совершенное группой лиц и повлекшее тяжкие последствия).

Судом в отношении Эльшана Ахмедова, Эльчина Аскерова, Амида Сайылова, Самира Гахраманбейли, Вусала Садыгова, Эмина Назарова, Хейдари Мохаммад Реза Али оглы, Шахина Гейдарова и Вугара Исмаилова избран арест, в отношении Валеха Самедова — домашний арест. Остальные скрывшиеся лица объявлены в международный розыск.

В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия, проверяется деятельность указанных юридических лиц, ведется работа по привлечению к ответственности всех членов преступного сообщества.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация о результатах расследования.