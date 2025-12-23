Азербайджанский депутат призвал запретить детям доступ к соцсетям

Депутат Милли Меджлиса Кямал Джафаров в интервью haqqin.az заявил о необходимости ограничить в Азербайджане создание аккаунтов в соцсетях для детей младше 16 лет, сославшись на данные масштабных международных исследований о вреде цифровой среды для психического здоровья.

По его словам, проводимые на глобальном уровне исследования однозначно подтверждают разрушительное влияние соцсетей на детей.

«Исследования таких организаций, как UNICEF, Всемирная организация здравоохранения, а также Гарвардский университет, показывают, что у подростков, пользующихся соцсетями, риск депрессии и психических расстройств в целом увеличивается в два раза. Онлайн-угрозы, включая кибербуллинг и случаи сексуальной эксплуатации, напрямую разрушают детскую психику, доводя уровень тревожности и депрессии до критических показателей», — отметил депутат.

Джафаров также обратил внимание на то, что новые исследования фиксируют серьезное негативное влияние соцсетей не только на подростков, но и на взрослых, затрагивая их когнитивные способности. При этом, по его словам, в Азербайджане значительная часть интернет-пользователей — это лица младше 24 лет, а дети в возрасте 10–12 лет имеют достаточно свободный доступ к соцсетям.

«В ряде случаев это связано со слабым родительским контролем и, откровенно говоря, с безответственностью. Некоторые родители ради собственного комфорта, чтобы ребенок поел, не плакал, спокойно сидел или чтобы самим заняться личными делами, сознательно дают детям телефон или позволяют просматривать определенный контент. Необходимо признать, что подобная практика приводит не только к деградации национальных и нравственных ценностей, но и напрямую наносит вред психическому здоровью детей, создавая серьезные и новые риски», — считает депутат.

Говоря о возможных мерах регулирования, Джафаров отметил, что подобный опыт уже существует в ряде стран. Так, Австралия с декабря 2024 года запрещает использование социальных сетей детьми младше 16 лет, в Дании установлен возрастной порог в 15 лет, а в Малайзии введение аналогичного запрета планируется с 2026 года. Европарламент, по его словам, рекомендует возрастной порог в 16 лет, а такие страны, как Испания, Новая Зеландия и Норвегия, также выбирают схожие пути регулирования, стремясь защитить детей и их будущее.

При этом депутат призвал не верить распространенному мнению о том, что владельцы соцсетей якобы не идут на переговоры с Азербайджаном из-за небольшого размера рынка.

«Это не соответствует действительности. Недавно в СМИ сообщалось о встречах министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева в США с представителями ведущих информационно-технологических компаний. Данный вопрос также может быть вынесен на обсуждение в рамках ОТГ, однако самым практичным шагом на данном этапе он считает внесение изменений в национальное законодательство. После этого можно предъявить требования к телекоммуникационным и интернет-провайдерам, чтобы они предоставили родителям технические возможности контроля», — подчеркнул депутат.

Он пояснил, что с помощью специальных приложений родители смогут в рамках закона или по собственному усмотрению ограничивать доступ детей к интернету через SIM-карты или Wi-Fi, а также запрещать вход в такие социальные сети, как TikTok, Instagram и Facebook.

«Как минимум технические возможности для этого у провайдеров уже существуют. С этого следует начать, а затем поэтапно проводить переговоры с соответствующими компаниями. При отсутствии положительных результатов вопрос можно поднимать и на международных площадках, в том числе в рамках ОТГ. Государства — члены этой организации также могут быть заинтересованы в подобных инициативах», — добавил Джафаров.