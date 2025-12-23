Хачатряна госпитализировали в Азербайджане: он в тяжелом состоянии

У госпитализированного Вагифа Хачатряна диагностированы тяжелый аортальный и митральный стенозы, декомпенсированная сердечная и дыхательная недостаточность, отек легких. Угрозы жизни на данный момент нет, но состояние остается тяжелым, сообщают врачи.

Находящийся под арестом в Азербайджане Вагиф Хачатрян госпитализирован. Как сообщили в Министерстве юстиции, у 70-летнего осужденного 22 декабря 2025 года ухудшилось самочувствие, появились одышка и боли в области сердца.

Первую медицинскую помощь ему оказал врач медицинско-санитарной части Главного управления медицины Министерства юстиции, после чего он был экстренно доставлен в лечебное учреждение Министерства юстиции. Там проводились интенсивная терапия и реанимационные мероприятия, но так как заметного положительного сдвига в его состоянии не наблюдалось, для оказания высококвалифицированной медицинской помощи он был переведен в соответствующее государственное медицинское учреждение.

В настоящее время состояние Хачатряна оценивается как тяжелое.

Вагиф Хачатрян, обвиняемый в участии в геноциде, совершенном в селе Мешали Ходжалинского района в годы Первой Карабахской войны, был приговорен Ясамальским районным судом к 15 годам лишения свободы.