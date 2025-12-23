USD 1.7000
EUR 2.0018
RUB 2.1637
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Новость дня
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Хачатряна госпитализировали в Азербайджане: он в тяжелом состоянии

обновлено 17:56
17:56 2805

У госпитализированного Вагифа Хачатряна диагностированы тяжелый аортальный и митральный стенозы, декомпенсированная сердечная и дыхательная недостаточность, отек легких.

Угрозы жизни на данный момент нет, но состояние остается тяжелым, сообщают врачи. 

*** 16:27 

Находящийся под арестом в Азербайджане Вагиф Хачатрян госпитализирован. Как сообщили в Министерстве юстиции, у 70-летнего осужденного 22 декабря 2025 года ухудшилось самочувствие, появились одышка и боли в области сердца.

Первую медицинскую помощь ему оказал врач медицинско-санитарной части Главного управления медицины Министерства юстиции, после чего он был экстренно доставлен в лечебное учреждение Министерства юстиции. Там проводились интенсивная терапия и реанимационные мероприятия, но так как заметного положительного сдвига в его состоянии не наблюдалось, для оказания высококвалифицированной медицинской помощи он был переведен в соответствующее государственное медицинское учреждение.

В настоящее время состояние Хачатряна оценивается как тяжелое.

Вагиф Хачатрян, обвиняемый в участии в геноциде, совершенном в селе Мешали Ходжалинского района в годы Первой Карабахской войны, был приговорен Ясамальским районным судом к 15 годам лишения свободы. 

В Нижнем Новгороде после взрывов загорелся корабль
В Нижнем Новгороде после взрывов загорелся корабль видео
17:53 559
Приговор Эльшаду Абдуллаеву
Приговор Эльшаду Абдуллаеву
17:43 822
Кого признали лучшими в Азербайджане?
Кого признали лучшими в Азербайджане?
17:17 936
Ильхам Алиев в Агдаме и Ходжалы
Ильхам Алиев в Агдаме и Ходжалы фото
16:51 1260
Отправит ли Азербайджан войска в Газу?
Отправит ли Азербайджан войска в Газу?
16:40 750
Хачатряна госпитализировали в Азербайджане: он в тяжелом состоянии
Хачатряна госпитализировали в Азербайджане: он в тяжелом состоянии обновлено 17:56
17:56 2806
О чем Пашинян говорил с Путиным за закрытыми дверями…
О чем Пашинян говорил с Путиным за закрытыми дверями… наш комментарий
14:47 2961
Азербайджанский депутат призвал запретить детям доступ к соцсетям
Азербайджанский депутат призвал запретить детям доступ к соцсетям
16:08 994
Громкое заявление Али Асадова с Йылмазом… и подвешенный проект
Громкое заявление Али Асадова с Йылмазом… и подвешенный проект новые подробности; все еще актуально
02:10 7259
Что творится на азербайджанском рынке сигарет?
Что творится на азербайджанском рынке сигарет?
16:01 2238
Ильхам Алиев в поселке Кяркиджахан
Ильхам Алиев в поселке Кяркиджахан фото; обновлено 15:55
15:55 3018

ЭТО ВАЖНО

В Нижнем Новгороде после взрывов загорелся корабль
В Нижнем Новгороде после взрывов загорелся корабль видео
17:53 559
Приговор Эльшаду Абдуллаеву
Приговор Эльшаду Абдуллаеву
17:43 822
Кого признали лучшими в Азербайджане?
Кого признали лучшими в Азербайджане?
17:17 936
Ильхам Алиев в Агдаме и Ходжалы
Ильхам Алиев в Агдаме и Ходжалы фото
16:51 1260
Отправит ли Азербайджан войска в Газу?
Отправит ли Азербайджан войска в Газу?
16:40 750
Хачатряна госпитализировали в Азербайджане: он в тяжелом состоянии
Хачатряна госпитализировали в Азербайджане: он в тяжелом состоянии обновлено 17:56
17:56 2806
О чем Пашинян говорил с Путиным за закрытыми дверями…
О чем Пашинян говорил с Путиным за закрытыми дверями… наш комментарий
14:47 2961
Азербайджанский депутат призвал запретить детям доступ к соцсетям
Азербайджанский депутат призвал запретить детям доступ к соцсетям
16:08 994
Громкое заявление Али Асадова с Йылмазом… и подвешенный проект
Громкое заявление Али Асадова с Йылмазом… и подвешенный проект новые подробности; все еще актуально
02:10 7259
Что творится на азербайджанском рынке сигарет?
Что творится на азербайджанском рынке сигарет?
16:01 2238
Ильхам Алиев в поселке Кяркиджахан
Ильхам Алиев в поселке Кяркиджахан фото; обновлено 15:55
15:55 3018
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться