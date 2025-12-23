ПВО от Франции для Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины получат от Франции неназванное количество комплексов противовоздушной обороны SAMP/T NG, который станет «самой мощной системой ПВО» в Силах обороны, сообщает канал French Aid to Ukraine.

«В 2026 году Франция поставит украинским Воздушным силам неназванное количество систем SAMP/T NG. SAMP/T NG станет самой мощной системой противовоздушной обороны в Украине», - говорится в сообщении в соцсети Х.

По сообщению, компания-производитель Thales «только что подтвердила» введение в эксплуатацию системы SAMP/T NG во Франции и Италии, а первые поставки запланированы на 2026 год. Это означает, что первые системы SAMP/T NG будут поставлены в Украину в том же году.

Ранее сообщалось, что 17 ноября Украина и Франция подписали соглашение, которое предусматривает, в частности, приобретение систем противовоздушной обороны SAM/T нового поколения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.