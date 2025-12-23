USD 1.7000
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

ПВО от Франции для Украины

16:36 812

Воздушные силы Вооруженных сил Украины получат от Франции неназванное количество комплексов противовоздушной обороны SAMP/T NG, который станет «самой мощной системой ПВО» в Силах обороны, сообщает канал French Aid to Ukraine.

«В 2026 году Франция поставит украинским Воздушным силам неназванное количество систем SAMP/T NG. SAMP/T NG станет самой мощной системой противовоздушной обороны в Украине», - говорится в сообщении в соцсети Х.

По сообщению, компания-производитель Thales «только что подтвердила» введение в эксплуатацию системы SAMP/T NG во Франции и Италии, а первые поставки запланированы на 2026 год. Это означает, что первые системы SAMP/T NG будут поставлены в Украину в том же году.

Ранее сообщалось, что 17 ноября Украина и Франция подписали соглашение, которое предусматривает, в частности, приобретение систем противовоздушной обороны SAM/T нового поколения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

В Нижнем Новгороде после взрывов загорелся корабль
В Нижнем Новгороде после взрывов загорелся корабль видео
17:53 562
Приговор Эльшаду Абдуллаеву
Приговор Эльшаду Абдуллаеву
17:43 823
Кого признали лучшими в Азербайджане?
Кого признали лучшими в Азербайджане?
17:17 937
Ильхам Алиев в Агдаме и Ходжалы
Ильхам Алиев в Агдаме и Ходжалы фото
16:51 1261
Отправит ли Азербайджан войска в Газу?
Отправит ли Азербайджан войска в Газу?
16:40 751
Хачатряна госпитализировали в Азербайджане: он в тяжелом состоянии
Хачатряна госпитализировали в Азербайджане: он в тяжелом состоянии обновлено 17:56
17:56 2807
О чем Пашинян говорил с Путиным за закрытыми дверями…
О чем Пашинян говорил с Путиным за закрытыми дверями… наш комментарий
14:47 2961
Азербайджанский депутат призвал запретить детям доступ к соцсетям
Азербайджанский депутат призвал запретить детям доступ к соцсетям
16:08 994
Громкое заявление Али Асадова с Йылмазом… и подвешенный проект
Громкое заявление Али Асадова с Йылмазом… и подвешенный проект новые подробности; все еще актуально
02:10 7259
Что творится на азербайджанском рынке сигарет?
Что творится на азербайджанском рынке сигарет?
16:01 2239
Ильхам Алиев в поселке Кяркиджахан
Ильхам Алиев в поселке Кяркиджахан фото; обновлено 15:55
15:55 3018

