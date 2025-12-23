Ильхам Алиев в Агдаме и Ходжалы

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 23 декабря принял участие в открытии электроподстанции 110/35/10 кВ «Ханкенди-1» ОАО AzərEnerji в городе Ханкенди, информирует официальный сайт главы государства.
Кроме того, Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству офисной мебели и мебельной фурнитуры ООО Accurate Az в селе Баллыджа Ходжалинского района.
Президент Азербайджанской Республики также заложил фундамент производственного предприятия ООО Saloğlu Qarabağ в Агдамском промышленном парке и принял участие в открытии в Агдамском промышленном парке предприятия по производству металлических электрических опор ООО Construction.