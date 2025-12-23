Сбежавший в Израиль Миндич не собирается возвращаться в Украину

Фигурант уголовного дела о коррупции в сфере энергетики в Украине, бизнесмен Тимур Миндич, который в настоящее время находится в Израиле, заявил в интервью журналисту «Украинской правды», что не намерен возвращаться в Украину, а расследование против себя считает «манипуляциями».

Журналист «Украинской правды» Михаил Ткач, который разыскал Миндича и пообщался с ним в Израиле, сообщил, что из разговора с бизнесменом следует, что тот не готов возвращаться из Израиля в Украину и давать показания. «Если обобщить, господин Миндич не готов возвращаться (в Украину – ред.), он будет находиться в Израиле, как и другой фигурант этого дела. Имея израильское гражданство, очень удобно», - отметил журналист.

Также Миндич в разговоре с журналистом издания назвал обвинения против себя «манипуляциями».

«В общем, Миндич классически комментирует обвинения против себя. Как мы в начале года нашли господина Комарницкого (бывший депутат Киевского горсовета Денис Комарницкий, которого подозревают в махинациях с землей – ред.), который неожиданно сбежал и его искали в Украине... в конце концов, господин Миндич почти то же самое говорит и делает вид, что это (обвинения против него – ред.) манипуляции», - сказал Ткач.

10 ноября стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски у бизнесмена Тимура Миндича, а также у занимавшего на тот момент должность министра юстиции Германа Галущенко. Миндич покинул территорию Украины за несколько часов до начала следственных действий.

В тот же день НАБУ заявило о выявлении масштабной коррупционной схемы в энергетическом секторе и опубликовало аудиозаписи переговоров фигурантов расследования.

11 ноября журналисты установили личности всех подозреваемых по делу о коррупции в компании «Энергоатом». По данным проекта «Схемы», подозрения получили Тимур Миндич, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов, а также Александр Цукерман, Игорь Фурсенко, Леся Устименко и Людмила Зорина.

Пятеро фигурантов дела были задержаны. Двое — Миндич и Цукерман — выехали за пределы Украины. В отношении ряда подозреваемых были избраны меры пресечения с возможностью внесения залога. Позднее сообщалось, что залоги были внесены за Лесю Устименко и Людмилу Зорину.

19 ноября Верховная Рада поддержала решение об увольнении Галущенко с должности министра юстиции.

22 ноября стало известно, что Украина объявила в розыск Тимура Миндича и Александра Цукермана по делу «Мидас».