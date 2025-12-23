USD 1.7000
EUR 2.0018
RUB 2.1637
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Новость дня
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Сбежавший в Израиль Миндич не собирается возвращаться в Украину

17:09 622

Фигурант уголовного дела о коррупции в сфере энергетики в Украине, бизнесмен Тимур Миндич, который в настоящее время находится в Израиле, заявил в интервью журналисту «Украинской правды», что не намерен возвращаться в Украину, а расследование против себя считает «манипуляциями».

Журналист «Украинской правды» Михаил Ткач, который разыскал Миндича и пообщался с ним в Израиле, сообщил, что из разговора с бизнесменом следует, что тот не готов возвращаться из Израиля в Украину и давать показания. «Если обобщить, господин Миндич не готов возвращаться (в Украину – ред.), он будет находиться в Израиле, как и другой фигурант этого дела. Имея израильское гражданство, очень удобно», - отметил журналист.

Также Миндич в разговоре с журналистом издания назвал обвинения против себя «манипуляциями».

«В общем, Миндич классически комментирует обвинения против себя. Как мы в начале года нашли господина Комарницкого (бывший депутат Киевского горсовета Денис Комарницкий, которого подозревают в махинациях с землей – ред.), который неожиданно сбежал и его искали в Украине... в конце концов, господин Миндич почти то же самое говорит и делает вид, что это (обвинения против него – ред.) манипуляции», - сказал Ткач.

10 ноября стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски у бизнесмена Тимура Миндича, а также у занимавшего на тот момент должность министра юстиции Германа Галущенко. Миндич покинул территорию Украины за несколько часов до начала следственных действий.

В тот же день НАБУ заявило о выявлении масштабной коррупционной схемы в энергетическом секторе и опубликовало аудиозаписи переговоров фигурантов расследования.

11 ноября журналисты установили личности всех подозреваемых по делу о коррупции в компании «Энергоатом». По данным проекта «Схемы», подозрения получили Тимур Миндич, бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов, а также Александр Цукерман, Игорь Фурсенко, Леся Устименко и Людмила Зорина.

Пятеро фигурантов дела были задержаны. Двое — Миндич и Цукерман — выехали за пределы Украины. В отношении ряда подозреваемых были избраны меры пресечения с возможностью внесения залога. Позднее сообщалось, что залоги были внесены за Лесю Устименко и Людмилу Зорину.

19 ноября Верховная Рада поддержала решение об увольнении Галущенко с должности министра юстиции. 

22 ноября стало известно, что Украина объявила в розыск Тимура Миндича и Александра Цукермана по делу «Мидас».

В Нижнем Новгороде после взрывов загорелся корабль
В Нижнем Новгороде после взрывов загорелся корабль видео
17:53 569
Приговор Эльшаду Абдуллаеву
Приговор Эльшаду Абдуллаеву
17:43 831
Кого признали лучшими в Азербайджане?
Кого признали лучшими в Азербайджане?
17:17 938
Ильхам Алиев в Агдаме и Ходжалы
Ильхам Алиев в Агдаме и Ходжалы фото
16:51 1265
Отправит ли Азербайджан войска в Газу?
Отправит ли Азербайджан войска в Газу?
16:40 753
Хачатряна госпитализировали в Азербайджане: он в тяжелом состоянии
Хачатряна госпитализировали в Азербайджане: он в тяжелом состоянии обновлено 17:56
17:56 2811
О чем Пашинян говорил с Путиным за закрытыми дверями…
О чем Пашинян говорил с Путиным за закрытыми дверями… наш комментарий
14:47 2963
Азербайджанский депутат призвал запретить детям доступ к соцсетям
Азербайджанский депутат призвал запретить детям доступ к соцсетям
16:08 995
Громкое заявление Али Асадова с Йылмазом… и подвешенный проект
Громкое заявление Али Асадова с Йылмазом… и подвешенный проект новые подробности; все еще актуально
02:10 7259
Что творится на азербайджанском рынке сигарет?
Что творится на азербайджанском рынке сигарет?
16:01 2242
Ильхам Алиев в поселке Кяркиджахан
Ильхам Алиев в поселке Кяркиджахан фото; обновлено 15:55
15:55 3021

ЭТО ВАЖНО

В Нижнем Новгороде после взрывов загорелся корабль
В Нижнем Новгороде после взрывов загорелся корабль видео
17:53 569
Приговор Эльшаду Абдуллаеву
Приговор Эльшаду Абдуллаеву
17:43 831
Кого признали лучшими в Азербайджане?
Кого признали лучшими в Азербайджане?
17:17 938
Ильхам Алиев в Агдаме и Ходжалы
Ильхам Алиев в Агдаме и Ходжалы фото
16:51 1265
Отправит ли Азербайджан войска в Газу?
Отправит ли Азербайджан войска в Газу?
16:40 753
Хачатряна госпитализировали в Азербайджане: он в тяжелом состоянии
Хачатряна госпитализировали в Азербайджане: он в тяжелом состоянии обновлено 17:56
17:56 2811
О чем Пашинян говорил с Путиным за закрытыми дверями…
О чем Пашинян говорил с Путиным за закрытыми дверями… наш комментарий
14:47 2963
Азербайджанский депутат призвал запретить детям доступ к соцсетям
Азербайджанский депутат призвал запретить детям доступ к соцсетям
16:08 995
Громкое заявление Али Асадова с Йылмазом… и подвешенный проект
Громкое заявление Али Асадова с Йылмазом… и подвешенный проект новые подробности; все еще актуально
02:10 7259
Что творится на азербайджанском рынке сигарет?
Что творится на азербайджанском рынке сигарет?
16:01 2242
Ильхам Алиев в поселке Кяркиджахан
Ильхам Алиев в поселке Кяркиджахан фото; обновлено 15:55
15:55 3021
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться