USD 1.7000
EUR 2.0018
RUB 2.1637
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Новость дня
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Для убившей мужа Сеидовой прокурор запросил 19 лет

Инара Рафикгызы
17:18 683

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло очередное судебное заседание по уголовному делу Азизы Сеидовой, обвиняемой в организации убийства своего мужа, а также ее сообвиняемых Мехти Мамедова, Бахтияра Фарзалиева и Эльнура Алиева.

Как сообщает haqqin.az, прокурор, выступая на процессе под председательством судьи Романа Алекперли, потребовал приговорить Мехти Мамедова, Бахтияра Фарзалиева и Эльнура Алиева к 19 годам лишения свободы, Азизу Сеидову — к 18 годам.

Судебное разбирательство продолжится 30 декабря. Убийство произошло в ночь на 16 марта 2023 года в Сабунчинском районе Баку. В тот день в районную прокуратуру поступило сообщение об убийстве Али Сеидли, 1993 года рождения, перед частным домом, где он проживал. В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий были установлены обоснованные подозрения, что преступление совершили Мехти Мамедов, 1981 года рождения, Эльвин Алиев, 1988 года рождения, и Бахтияр Фарзалиев, 1995 года рождения, организатором убийства стала жена жертвы, Азиза Сеидова, 2000 года рождения.

Азизе Сеидовой предъявлены обвинения по статьям 32.3, 32.4, 120.2.1, 120.2.4, 120.2.5 (подстрекательство; организация преступления; умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; совершенное организованной группой; совершенное с особой жестокостью, а также в корыстных целях или по найму/приказу) УК Азербайджана, Мехти Мамедову, Бахтияру Фарзалиеву и Эльвину Алиеву — по статьям 120.2.1, 120.2.4, 120.2.5 (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; совершенное организованной группой; совершенное с особой жестокостью, а также в корыстных целях или по найму/приказу).

В Нижнем Новгороде после взрывов загорелся корабль
В Нижнем Новгороде после взрывов загорелся корабль видео
17:53 569
Приговор Эльшаду Абдуллаеву
Приговор Эльшаду Абдуллаеву
17:43 832
Кого признали лучшими в Азербайджане?
Кого признали лучшими в Азербайджане?
17:17 938
Ильхам Алиев в Агдаме и Ходжалы
Ильхам Алиев в Агдаме и Ходжалы фото
16:51 1265
Отправит ли Азербайджан войска в Газу?
Отправит ли Азербайджан войска в Газу?
16:40 753
Хачатряна госпитализировали в Азербайджане: он в тяжелом состоянии
Хачатряна госпитализировали в Азербайджане: он в тяжелом состоянии обновлено 17:56
17:56 2814
О чем Пашинян говорил с Путиным за закрытыми дверями…
О чем Пашинян говорил с Путиным за закрытыми дверями… наш комментарий
14:47 2965
Азербайджанский депутат призвал запретить детям доступ к соцсетям
Азербайджанский депутат призвал запретить детям доступ к соцсетям
16:08 996
Громкое заявление Али Асадова с Йылмазом… и подвешенный проект
Громкое заявление Али Асадова с Йылмазом… и подвешенный проект новые подробности; все еще актуально
02:10 7259
Что творится на азербайджанском рынке сигарет?
Что творится на азербайджанском рынке сигарет?
16:01 2242
Ильхам Алиев в поселке Кяркиджахан
Ильхам Алиев в поселке Кяркиджахан фото; обновлено 15:55
15:55 3021

ЭТО ВАЖНО

В Нижнем Новгороде после взрывов загорелся корабль
В Нижнем Новгороде после взрывов загорелся корабль видео
17:53 569
Приговор Эльшаду Абдуллаеву
Приговор Эльшаду Абдуллаеву
17:43 832
Кого признали лучшими в Азербайджане?
Кого признали лучшими в Азербайджане?
17:17 938
Ильхам Алиев в Агдаме и Ходжалы
Ильхам Алиев в Агдаме и Ходжалы фото
16:51 1265
Отправит ли Азербайджан войска в Газу?
Отправит ли Азербайджан войска в Газу?
16:40 753
Хачатряна госпитализировали в Азербайджане: он в тяжелом состоянии
Хачатряна госпитализировали в Азербайджане: он в тяжелом состоянии обновлено 17:56
17:56 2814
О чем Пашинян говорил с Путиным за закрытыми дверями…
О чем Пашинян говорил с Путиным за закрытыми дверями… наш комментарий
14:47 2965
Азербайджанский депутат призвал запретить детям доступ к соцсетям
Азербайджанский депутат призвал запретить детям доступ к соцсетям
16:08 996
Громкое заявление Али Асадова с Йылмазом… и подвешенный проект
Громкое заявление Али Асадова с Йылмазом… и подвешенный проект новые подробности; все еще актуально
02:10 7259
Что творится на азербайджанском рынке сигарет?
Что творится на азербайджанском рынке сигарет?
16:01 2242
Ильхам Алиев в поселке Кяркиджахан
Ильхам Алиев в поселке Кяркиджахан фото; обновлено 15:55
15:55 3021
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться