Для убившей мужа Сеидовой прокурор запросил 19 лет

В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло очередное судебное заседание по уголовному делу Азизы Сеидовой, обвиняемой в организации убийства своего мужа, а также ее сообвиняемых Мехти Мамедова, Бахтияра Фарзалиева и Эльнура Алиева.

Как сообщает haqqin.az, прокурор, выступая на процессе под председательством судьи Романа Алекперли, потребовал приговорить Мехти Мамедова, Бахтияра Фарзалиева и Эльнура Алиева к 19 годам лишения свободы, Азизу Сеидову — к 18 годам.

Судебное разбирательство продолжится 30 декабря. Убийство произошло в ночь на 16 марта 2023 года в Сабунчинском районе Баку. В тот день в районную прокуратуру поступило сообщение об убийстве Али Сеидли, 1993 года рождения, перед частным домом, где он проживал. В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий были установлены обоснованные подозрения, что преступление совершили Мехти Мамедов, 1981 года рождения, Эльвин Алиев, 1988 года рождения, и Бахтияр Фарзалиев, 1995 года рождения, организатором убийства стала жена жертвы, Азиза Сеидова, 2000 года рождения.

Азизе Сеидовой предъявлены обвинения по статьям 32.3, 32.4, 120.2.1, 120.2.4, 120.2.5 (подстрекательство; организация преступления; умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; совершенное организованной группой; совершенное с особой жестокостью, а также в корыстных целях или по найму/приказу) УК Азербайджана, Мехти Мамедову, Бахтияру Фарзалиеву и Эльвину Алиеву — по статьям 120.2.1, 120.2.4, 120.2.5 (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; совершенное организованной группой; совершенное с особой жестокостью, а также в корыстных целях или по найму/приказу).