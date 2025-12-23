Кого признали лучшими в Азербайджане?

Сегодня в Buta Palace состоится ежегодный гала-вечер, посвященный спортивным итогам года. В ходе мероприятия, организуемого Министерством молодежи и спорта, будут награждены лучшие спортсмены, тренеры и представители спортивной общественности 2025 года.

Отбор лучших проводился в несколько этапов. На первой стадии голосовали представители спортивных федераций, журналисты и подписчики в соцсетях. На втором этапе свой выбор делала Специальная комиссия Минспорта. Победители определены по итогам суммирования результатов двух этапов.

Напомним, в прошлом году лучшим среди мужчин был признан дзюдоист, олимпийский чемпион Хидаят Гейдаров. А лучшей спортсменкой года была названа лучница, участница Олимпиады в Париже Яйлагюль Рамазанова.