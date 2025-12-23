USD 1.7000
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
В Минтруда встреча с постоянным резидентом-координатором ООН в Азербайджане

В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялась встреча с постоянным резидентом-координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой в связи с завершением ее дипломатической деятельности. Об этом сообщили в министерстве.

Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев подчеркнул, что Азербайджан придает особое значение тесному и устойчивому партнерству с ООН. Он выразил благодарность Владанке Андреевой за ее ценный вклад в развитие этого сотрудничества за время ее работы в Азербайджане.

Владанка Андреева выразила удовлетворение постоянным развитием сотрудничества между структурами ООН и Министерством труда и социальной защиты населения в процессе социальных реформ, проводимых в Азербайджане, и в поддержке социально уязвимых групп населения.

На встрече была подчеркнута важность Рамочного документа о сотрудничестве в целях устойчивого развития на 2026-2030 годы, подписанного правительством Азербайджанской Республики и ООН.

На основе этого документа состоялся обмен мнениями о совместной работе, которую необходимо проводить в различных областях деятельности министерства, особенно в сферах развития человеческого капитала, содействия пропаганде достойных условий труда и укрепления системы социальной защиты.

В Нижнем Новгороде после взрывов загорелся корабль
В Нижнем Новгороде после взрывов загорелся корабль видео
17:53 573
Приговор Эльшаду Абдуллаеву
Приговор Эльшаду Абдуллаеву
17:43 837
Кого признали лучшими в Азербайджане?
Кого признали лучшими в Азербайджане?
17:17 941
Ильхам Алиев в Агдаме и Ходжалы
Ильхам Алиев в Агдаме и Ходжалы фото
16:51 1266
Отправит ли Азербайджан войска в Газу?
Отправит ли Азербайджан войска в Газу?
16:40 754
Хачатряна госпитализировали в Азербайджане: он в тяжелом состоянии
Хачатряна госпитализировали в Азербайджане: он в тяжелом состоянии обновлено 17:56
17:56 2818
О чем Пашинян говорил с Путиным за закрытыми дверями…
О чем Пашинян говорил с Путиным за закрытыми дверями… наш комментарий
14:47 2967
Азербайджанский депутат призвал запретить детям доступ к соцсетям
Азербайджанский депутат призвал запретить детям доступ к соцсетям
16:08 997
Громкое заявление Али Асадова с Йылмазом… и подвешенный проект
Громкое заявление Али Асадова с Йылмазом… и подвешенный проект новые подробности; все еще актуально
02:10 7259
Что творится на азербайджанском рынке сигарет?
Что творится на азербайджанском рынке сигарет?
16:01 2246
Ильхам Алиев в поселке Кяркиджахан
Ильхам Алиев в поселке Кяркиджахан фото; обновлено 15:55
15:55 3021

