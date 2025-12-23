В Минтруда встреча с постоянным резидентом-координатором ООН в Азербайджане

В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялась встреча с постоянным резидентом-координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой в связи с завершением ее дипломатической деятельности. Об этом сообщили в министерстве.

Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев подчеркнул, что Азербайджан придает особое значение тесному и устойчивому партнерству с ООН. Он выразил благодарность Владанке Андреевой за ее ценный вклад в развитие этого сотрудничества за время ее работы в Азербайджане.

Владанка Андреева выразила удовлетворение постоянным развитием сотрудничества между структурами ООН и Министерством труда и социальной защиты населения в процессе социальных реформ, проводимых в Азербайджане, и в поддержке социально уязвимых групп населения.

На встрече была подчеркнута важность Рамочного документа о сотрудничестве в целях устойчивого развития на 2026-2030 годы, подписанного правительством Азербайджанской Республики и ООН.

На основе этого документа состоялся обмен мнениями о совместной работе, которую необходимо проводить в различных областях деятельности министерства, особенно в сферах развития человеческого капитала, содействия пропаганде достойных условий труда и укрепления системы социальной защиты.