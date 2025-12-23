USD 1.7000
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Умеров доложил Зеленскому о переговорах с американцами

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров вернулся в Киев после длительного отъезда и доложил вместе с главой Генштаба Андреем Гнатовым президенту Украины Владимиру Зеленскому о переговорах с США. Об этом Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, уже подготовлены проекты нескольких документов.

«В частности, есть документы относительно гарантий безопасности для Украины, восстановления и базовой рамки для окончания этой войны. Пункты сегодня зафиксированы так, чтобы это соответствовало задаче реального окончания войны и необходимости не допустить очередного российского вторжения. Каждый раунд переговоров и встреч придает обеспеченности украинским интересам, и именно так конструктивно мы продолжим эту работу», - написал Зеленский.

Президент Украины отметил, что он ожидает продолжения диалога с Вашингтоном и усиления давления на Москву.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Умеров в США не только вел мирные переговоры, но и встречался с главой ФБР Кэшем Пателем. СМИ писали, что это связано с делом бизнесмена Тимура Миндича, в котором фигурирует Умеров.

Что касается консультаций по мирному урегулированию войны в Украине, которые во Флориде американская сторона проводила поочередно с украинской и российской делегациями, то, по данным западной прессы, переговоры между США и Россией зашли в тупик из-за вопросов территориальных границ и гарантий безопасности.

В Нижнем Новгороде после взрывов загорелся корабль
В Нижнем Новгороде после взрывов загорелся корабль
17:53
Приговор Эльшаду Абдуллаеву
Приговор Эльшаду Абдуллаеву
17:43
Кого признали лучшими в Азербайджане?
Кого признали лучшими в Азербайджане?
17:17
Ильхам Алиев в Агдаме и Ходжалы
Ильхам Алиев в Агдаме и Ходжалы
16:51
Отправит ли Азербайджан войска в Газу?
Отправит ли Азербайджан войска в Газу?
16:40
Хачатряна госпитализировали в Азербайджане: он в тяжелом состоянии
Хачатряна госпитализировали в Азербайджане: он в тяжелом состоянии
17:56
О чем Пашинян говорил с Путиным за закрытыми дверями…
О чем Пашинян говорил с Путиным за закрытыми дверями…
14:47
Азербайджанский депутат призвал запретить детям доступ к соцсетям
Азербайджанский депутат призвал запретить детям доступ к соцсетям
16:08
Громкое заявление Али Асадова с Йылмазом… и подвешенный проект
Громкое заявление Али Асадова с Йылмазом… и подвешенный проект
02:10
Что творится на азербайджанском рынке сигарет?
Что творится на азербайджанском рынке сигарет?
16:01
Ильхам Алиев в поселке Кяркиджахан
Ильхам Алиев в поселке Кяркиджахан
15:55
