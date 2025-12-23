USD 1.7000
EUR 2.0018
RUB 2.1637
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Новость дня
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Грету Тунберг арестовали по статье о терроризме

17:37 673

Британская полиция задержала шведскую экоактивистку Грету Тунберг во время пропалестинской акции протеста в Лондоне, сообщает Reuters со ссылкой на правозащитную группу Defend Our Juries.

В социальных сетях появилось видео, на котором Тунберг сидит на улице и держит в руках плакат с надписью о поддержке заключенных, связанных с организацией Palestine Action, которую британское правительство признало террористической. К ней подходит сотрудник полиции и отбирает плакат. По информации Reuters, Тунберг задержали за нарушение закона о борьбе с терроризмом.

Пресс-служба полиции Лондона подтвердила факт ареста 22-летней девушки. «Она была арестована за демонстрацию предмета (в данном случае плаката) в поддержку запрещенной организации (в данном случае Palestine Action) в нарушение статьи 13 Закона о терроризме 2000 года», — говорится в сообщении.

По информации лондонской полиции, акция протеста в поддержку Палестины началась утром 23 декабря. Около 7:00 (11:00 по Баку) активисты облили краской здание на Фенчерч-стрит. Правоохранители задержали 24-летнего мужчину и 38-летнюю женщину «по подозрению в нанесении ущерба имуществу».

5 июля движение Palestine Action внесли в список запрещенных в Великобритании организаций по предложению занимавшей пост главы МВД Иветт Купер. Ее инициативу поддержали обе палаты парламента. Членство в этой организации, участие в ее собраниях и любая форма поддержки ее деятельности стали уголовным преступлением. За него грозит максимальное наказание в виде 14 лет лишения свободы. С момента запрета организации Palestine Action на демонстрациях в ее поддержку по всей стране задержали сотни человек. В августе лондонская полиция задержала более 470 протестующих, а в сентябре — более 425 человек.

В Нижнем Новгороде после взрывов загорелся корабль
В Нижнем Новгороде после взрывов загорелся корабль видео
17:53 577
Приговор Эльшаду Абдуллаеву
Приговор Эльшаду Абдуллаеву
17:43 839
Кого признали лучшими в Азербайджане?
Кого признали лучшими в Азербайджане?
17:17 944
Ильхам Алиев в Агдаме и Ходжалы
Ильхам Алиев в Агдаме и Ходжалы фото
16:51 1269
Отправит ли Азербайджан войска в Газу?
Отправит ли Азербайджан войска в Газу?
16:40 755
Хачатряна госпитализировали в Азербайджане: он в тяжелом состоянии
Хачатряна госпитализировали в Азербайджане: он в тяжелом состоянии обновлено 17:56
17:56 2823
О чем Пашинян говорил с Путиным за закрытыми дверями…
О чем Пашинян говорил с Путиным за закрытыми дверями… наш комментарий
14:47 2969
Азербайджанский депутат призвал запретить детям доступ к соцсетям
Азербайджанский депутат призвал запретить детям доступ к соцсетям
16:08 997
Громкое заявление Али Асадова с Йылмазом… и подвешенный проект
Громкое заявление Али Асадова с Йылмазом… и подвешенный проект новые подробности; все еще актуально
02:10 7259
Что творится на азербайджанском рынке сигарет?
Что творится на азербайджанском рынке сигарет?
16:01 2248
Ильхам Алиев в поселке Кяркиджахан
Ильхам Алиев в поселке Кяркиджахан фото; обновлено 15:55
15:55 3022

ЭТО ВАЖНО

В Нижнем Новгороде после взрывов загорелся корабль
В Нижнем Новгороде после взрывов загорелся корабль видео
17:53 577
Приговор Эльшаду Абдуллаеву
Приговор Эльшаду Абдуллаеву
17:43 839
Кого признали лучшими в Азербайджане?
Кого признали лучшими в Азербайджане?
17:17 944
Ильхам Алиев в Агдаме и Ходжалы
Ильхам Алиев в Агдаме и Ходжалы фото
16:51 1269
Отправит ли Азербайджан войска в Газу?
Отправит ли Азербайджан войска в Газу?
16:40 755
Хачатряна госпитализировали в Азербайджане: он в тяжелом состоянии
Хачатряна госпитализировали в Азербайджане: он в тяжелом состоянии обновлено 17:56
17:56 2823
О чем Пашинян говорил с Путиным за закрытыми дверями…
О чем Пашинян говорил с Путиным за закрытыми дверями… наш комментарий
14:47 2969
Азербайджанский депутат призвал запретить детям доступ к соцсетям
Азербайджанский депутат призвал запретить детям доступ к соцсетям
16:08 997
Громкое заявление Али Асадова с Йылмазом… и подвешенный проект
Громкое заявление Али Асадова с Йылмазом… и подвешенный проект новые подробности; все еще актуально
02:10 7259
Что творится на азербайджанском рынке сигарет?
Что творится на азербайджанском рынке сигарет?
16:01 2248
Ильхам Алиев в поселке Кяркиджахан
Ильхам Алиев в поселке Кяркиджахан фото; обновлено 15:55
15:55 3022
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться