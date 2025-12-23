Приговор Эльшаду Абдуллаеву

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился заочный судебный процесс по уголовному делу бывшего ректора ликвидированного Азербайджанского международного университета Эльшада Абдуллаева.
Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Фахри Мамедова был зачитан приговор, согласно которому Эльшад Абдуллаев приговорен к 15 годам лишения свободы.
Отметим, что, согласно информации Генеральной прокуратуры, 2 мая этого года Абдуллаев Эльшад Ислам оглы был вызван в Следственное управление Генеральной прокуратуры в качестве обвиняемого по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Поскольку Э.Абдуллаев не явился по вызову, в отношении него была избрана мера пресечения в виде заочного ареста. По итогам предварительного следствия Э.Абдуллаеву было предъявлено обвинение по следующим статьям Уголовного кодекса: 137.5.2 (купля-продажа органов и тканей человека, незаконное донорство и трансплантация, совершенные группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом), 213.2.2 (уклонение от уплаты налогов в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3 (неоднократное получение взятки в крупном размере), а также 29, 312.2 (подстрекательство к даче взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий/бездействия неоднократно).