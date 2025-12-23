USD 1.7000
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Российское судно вспыхнуло в южнокорейском порту: пострадал один человек

Возгорание произошло на российском рефрижераторном судне в порту южнокорейского Пусана, в результате чего пострадал один человек, сообщило агентство Yonhap.

Пожар на борту вспыхнул около 09:13 по местному времени (04:13 по Баку), при этом к полудню спасателям удалось полностью ликвидировать возгорание. Судно водоизмещением 5,8 тыс. тонн находилось у причала в округе Ендо города Пусан.

Пострадавшим оказался мужчина старше 70 лет – его доставили в медицинское учреждение в состоянии остановки сердца, после чего врачи смогли провести реанимацию. Вместе с тем, как сообщает агентство Newsis, он по-прежнему остается в тяжелом состоянии и не пришел в сознание.

Власти Южной Кореи приступили к расследованию произошедшего.

