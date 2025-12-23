USD 1.7000
EUR 2.0018
RUB 2.1637
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Российскому археологу грозит экстрадиция в Украину

18:19 1198

Польская прокуратура рассматривает поступивший от Украины запрос об экстрадиции разыскиваемого Киевом российского археолога Александра Бутягина, ранее задержанного в Варшаве, сообщила радиостанция RMF FM.

По ее данным, соответствующее ходатайство уже направлено в окружную прокуратуру польской столицы. Прокурорам предстоит проверить юридические основания запроса украинской стороны, после чего материалы по делу об экстрадиции Бутягина могут быть переданы на рассмотрение суда, уточняет RMF FM. Также не исключается, что прокуратура обратится в суд с просьбой продлить срок ареста Бутягина, который истекает 13 января.

Сотрудник Эрмитажа, российский археолог Александр Бутягин был задержан польскими спецслужбами 4 декабря во время следования транзитом из Нидерландов на Балканы. Как писали польские СМИ, он отказался давать показания в прокуратуре. Варшавский суд санкционировал его арест сроком на 40 дней. По утверждению польской прокуратуры, на территории Украины Бутягину может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Украина инкриминирует российскому ученому уничтожение объектов культурного наследия на территории Крыма. Причиненный ущерб, по оценке следствия, превышает 200 млн гривен (почти $4,8 млн). В розыск гражданин РФ был объявлен в ноябре текущего года.

Следствие утверждает, что он входил в число руководителей поисковых групп, работавших в Крыму, и совместно с коллегами осуществлял археологические раскопки без необходимых разрешений на объекте «Древний город Мирмекий» в Керчи. Как заявляют украинские следственные органы, эти действия привели к частичному разрушению памятника культурного наследия.

