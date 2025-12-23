USD 1.7000
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

G20 в Майами: Трамп зовет Казахстан и Узбекистан в гости

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Казахстан и Узбекистан будут приглашены принять участие в саммите Группы двадцати (G20) 2026 года в Майами в качестве стран-гостей. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети Truth Social.

«Сегодня утром я провел два замечательных разговора с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Мы обсудили важность достижения мира в продолжающихся конфликтах, а также выросшие торговлю и сотрудничество между нашими странами. Отношения между нашими странами замечательные», – заявил Трамп.

Американский лидер отметил, что в следующем году Соединенные Штаты примут саммит G20 и направят приглашения руководителям Казахстана и Узбекистана принять участие в «этом важном мероприятии» в Майами в качестве гостей.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил по телефону с американским лидером Дональдом Трампом текущую международную ситуацию, в том числе украинскую проблематику. Об этом сообщает Акорда.

Согласно информации, Токаев подтвердил настрой на полную реализацию договоренностей, достигнутых в ходе его визита в Вашингтон в ноябре текущего года.

Глава Казахстана подчеркнул сложность урегулирования российско-украинской войны, где территориальный вопрос занимает доминирующее место и требует компромиссов с обеих сторон с учетом реальной ситуации «на поле».

Казахстанский лидер отметил, что поэтому Астана призывает все задействованные стороны проявить терпение, гибкость, профессионализм и все же продолжить поиск формулы мира. Токаев добавил, что в то же время Казахстан не является посредником, но в случае необходимости готов предоставить переговорную площадку в духе доброй воли.

