Премьер Гренландии опечален словами Трампа

Глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен признался, что его расстроили недавние заявления президента США Дональда Трампа о намерении установить контроль над островом. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я в печали, потому что американский президент на пресс-конференции вновь выразил желание получить контроль над Гренландией. Мы - народ с долгой историей, мощной культурой и живой демократией. Мы – страна, которая берет ответственность за свою территорию и будущее. Наша территориальная целостность и право на самоопределение закреплены в международном праве, и это нельзя игнорировать», – сказал премьер-министр.

Нильсен подчеркнул, что признателен жителям острова, а также руководителям ряда государств за то, что они «четко выразили уважение к Гренландии, ее демократическим институтам и фундаментальным принципам международного права». Глава правительства заверил, что намерен отстаивать «свободу и право принимать решения самостоятельно, самим определять будущее».

Ранее Трамп вновь заявил о значимости установления контроля над Гренландией с точки зрения обеспечения национальной безопасности США. По его словам, речь идет не о доступе к природным ресурсам, а о стратегических интересах Вашингтона. До этого президент США назначил губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником по Гренландии, мотивировав это задачами по обеспечению американской национальной безопасности.