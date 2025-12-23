USD 1.7000
EUR 2.0018
RUB 2.1637
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Новость дня
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Десятки тысяч страниц: Минюст США открыл новый архив Эпштейна

19:14 639

Министерство юстиции США обнародовало очередной архив материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в растлении несовершеннолетних, включающий около 30 тыс. документов.

«Министерство юстиции официально опубликовало еще почти 30 тыс. страниц документов, связанных с Джеффри Эпштейном», – говорится в заявлении ведомства, размещенном в соцсети X.

В министерстве указали, что «некоторые из этих документов содержат ложные и сенсационные заявления в адрес президента (США Дональда) Трампа, которые были представлены в Федеральное бюро расследований непосредственно перед (президентскими) выборами 2020 года».

«Для ясности: эти заявления являются необоснованными и ложными, и, если бы они имели хоть каплю достоверности, то, безусловно, уже были бы использованы против президента Трампа», – отметили в Минюсте. В ведомстве также подчеркнули, что при публикации материалы были отредактированы с целью защиты персональных данных возможных жертв.

Ранее Министерство юстиции США обнародовало около 4 тыс. документов и фотографий по делу Эпштейна, однако значительная часть материалов оказалась сильно заретушированной. Это вызвало критику со стороны многих американских законодателей, которые обратили внимание на то, что ряд ключевых документов так и не был опубликован. В частности, речь идет о материалах, связанных с ходом расследования в отношении финансиста, соглашениями о признании им вины, а также о внутренней переписке Минюста США по данному делу.

Тяжелые бои: ВСУ отступили из Северска
Тяжелые бои: ВСУ отступили из Северска
19:53 849
Инвестиции и Pakistan Asan Xidmət: Шариф направил поздравление Алиеву
Инвестиции и Pakistan Asan Xidmət: Шариф направил поздравление Алиеву
20:18 157
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту о развитии ситуации; обновлено 16:45
16:45 7678
Фарид Гаибов: «Это рекорд! Столько медалей у Азербайджана еще не было»
Фарид Гаибов: «Это рекорд! Столько медалей у Азербайджана еще не было» обновлено 19:57
19:57 2424
Экономист успокоил: подорожание муки не ударит по цене на хлеб в Азербайджане
Экономист успокоил: подорожание муки не ударит по цене на хлеб в Азербайджане
19:46 464
День рождения и политика: Пезешкиан поздравил Алиева
День рождения и политика: Пезешкиан поздравил Алиева
19:19 830
G20 в Майами: Трамп зовет Казахстан и Узбекистан в гости
G20 в Майами: Трамп зовет Казахстан и Узбекистан в гости обновлено 19:27
19:27 1313
В Нижнем Новгороде после взрывов загорелся корабль
В Нижнем Новгороде после взрывов загорелся корабль видео
17:53 2109
Приговор Эльшаду Абдуллаеву
Приговор Эльшаду Абдуллаеву
17:43 2689
Алиев открыл отель Hilton в Агдаме
Алиев открыл отель Hilton в Агдаме фото; обновлено 18:40
18:40 3312
Отправит ли Азербайджан войска в Газу?
Отправит ли Азербайджан войска в Газу?
16:40 1208

ЭТО ВАЖНО

Тяжелые бои: ВСУ отступили из Северска
Тяжелые бои: ВСУ отступили из Северска
19:53 849
Инвестиции и Pakistan Asan Xidmət: Шариф направил поздравление Алиеву
Инвестиции и Pakistan Asan Xidmət: Шариф направил поздравление Алиеву
20:18 157
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту о развитии ситуации; обновлено 16:45
16:45 7678
Фарид Гаибов: «Это рекорд! Столько медалей у Азербайджана еще не было»
Фарид Гаибов: «Это рекорд! Столько медалей у Азербайджана еще не было» обновлено 19:57
19:57 2424
Экономист успокоил: подорожание муки не ударит по цене на хлеб в Азербайджане
Экономист успокоил: подорожание муки не ударит по цене на хлеб в Азербайджане
19:46 464
День рождения и политика: Пезешкиан поздравил Алиева
День рождения и политика: Пезешкиан поздравил Алиева
19:19 830
G20 в Майами: Трамп зовет Казахстан и Узбекистан в гости
G20 в Майами: Трамп зовет Казахстан и Узбекистан в гости обновлено 19:27
19:27 1313
В Нижнем Новгороде после взрывов загорелся корабль
В Нижнем Новгороде после взрывов загорелся корабль видео
17:53 2109
Приговор Эльшаду Абдуллаеву
Приговор Эльшаду Абдуллаеву
17:43 2689
Алиев открыл отель Hilton в Агдаме
Алиев открыл отель Hilton в Агдаме фото; обновлено 18:40
18:40 3312
Отправит ли Азербайджан войска в Газу?
Отправит ли Азербайджан войска в Газу?
16:40 1208
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться