Десятки тысяч страниц: Минюст США открыл новый архив Эпштейна

«Министерство юстиции официально опубликовало еще почти 30 тыс. страниц документов, связанных с Джеффри Эпштейном», – говорится в заявлении ведомства, размещенном в соцсети X.

В министерстве указали, что «некоторые из этих документов содержат ложные и сенсационные заявления в адрес президента (США Дональда) Трампа, которые были представлены в Федеральное бюро расследований непосредственно перед (президентскими) выборами 2020 года».

«Для ясности: эти заявления являются необоснованными и ложными, и, если бы они имели хоть каплю достоверности, то, безусловно, уже были бы использованы против президента Трампа», – отметили в Минюсте. В ведомстве также подчеркнули, что при публикации материалы были отредактированы с целью защиты персональных данных возможных жертв.

Ранее Министерство юстиции США обнародовало около 4 тыс. документов и фотографий по делу Эпштейна, однако значительная часть материалов оказалась сильно заретушированной. Это вызвало критику со стороны многих американских законодателей, которые обратили внимание на то, что ряд ключевых документов так и не был опубликован. В частности, речь идет о материалах, связанных с ходом расследования в отношении финансиста, соглашениями о признании им вины, а также о внутренней переписке Минюста США по данному делу.