Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
День рождения и политика: Пезешкиан поздравил Алиева

Президент Ирана Масуд Пезешкиан 23 декабря позвонил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает официальный сайт президента Азербайджана.

«Президент Ирана поздравил главу нашего государства с наступающим днем рождения, пожелал ему новых успехов в президентской деятельности и здоровья. Президент Ильхам Алиев поблагодарил за оказанное внимание и поздравление», – говорится в сообщении.

Пезешкиан с удовлетворением вспомнил свои визиты в Азербайджан и обсуждения, проведенные с Алиевым.

В ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями о контактах в 2026 году и дальнейшем развитии азербайджано-иранских дружественных отношений.

