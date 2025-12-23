Медь дорожает без тормозов

Котировки трехмесячных фьючерсов на медь на Лондонской бирже металлов (LME) к 14:33 мск (15:33 по Баку) прибавили около 1% и достигли $12 059 за тонну. С начала года стоимость металла увеличилась примерно на 37%, и при сохранении таких темпов по итогам года рост может стать самым значительным с 2009 года.

Поддержку рынку оказывают сложности на ряде добывающих проектов, а также перестройка торговых потоков на фоне тарифной политики президента США Дональда Трампа. Так, одним из ключевых драйверов роста цен стала вероятность введения Вашингтоном пошлин на медь. Соединенные Штаты заметно увеличили импорт металла, что заставило перерабатывающие компании из других стран вступить в жесткую конкуренцию за поставки.

Дополнительное давление на предложение оказывают перебои в работе крупных месторождений в Чили и Перу, а также задержки проектов в Индонезии, что привело к снижению добычи на 8–12%. Ситуацию усугубляют и сдержанные темпы запуска новых месторождений, ограничивающие мировой объем концентрата.

Кроме того, китайские медеплавильные предприятия согласились на минимальные в истории нулевые тарифы на переработку и рафинирование на 2026 год, что подчеркивает дефицит предложения и усиливает переговорные позиции добывающих компаний.

При этом спрос со стороны производителей электромобилей, дата-центров и энергетической инфраструктуры остается устойчиво высоким, а Goldman Sachs прогнозирует более чем 60%-й рост потребления меди до 2030 года, пишет Trading Economics.