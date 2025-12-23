USD 1.7000
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Медь дорожает без тормозов

Стоимость меди во вторник впервые в истории поднялась выше уровня $12 тыс. за тонну, сообщает «Интерфакс».

Котировки трехмесячных фьючерсов на медь на Лондонской бирже металлов (LME) к 14:33 мск (15:33 по Баку) прибавили около 1% и достигли $12 059 за тонну. С начала года стоимость металла увеличилась примерно на 37%, и при сохранении таких темпов по итогам года рост может стать самым значительным с 2009 года.

Поддержку рынку оказывают сложности на ряде добывающих проектов, а также перестройка торговых потоков на фоне тарифной политики президента США Дональда Трампа. Так, одним из ключевых драйверов роста цен стала вероятность введения Вашингтоном пошлин на медь. Соединенные Штаты заметно увеличили импорт металла, что заставило перерабатывающие компании из других стран вступить в жесткую конкуренцию за поставки.

Дополнительное давление на предложение оказывают перебои в работе крупных месторождений в Чили и Перу, а также задержки проектов в Индонезии, что привело к снижению добычи на 8–12%. Ситуацию усугубляют и сдержанные темпы запуска новых месторождений, ограничивающие мировой объем концентрата.

Кроме того, китайские медеплавильные предприятия согласились на минимальные в истории нулевые тарифы на переработку и рафинирование на 2026 год, что подчеркивает дефицит предложения и усиливает переговорные позиции добывающих компаний.

При этом спрос со стороны производителей электромобилей, дата-центров и энергетической инфраструктуры остается устойчиво высоким, а Goldman Sachs прогнозирует более чем 60%-й рост потребления меди до 2030 года, пишет Trading Economics.

Тяжелые бои: ВСУ отступили из Северска
Тяжелые бои: ВСУ отступили из Северска
Инвестиции и Pakistan Asan Xidmət: Шариф направил поздравление Алиеву
Инвестиции и Pakistan Asan Xidmət: Шариф направил поздравление Алиеву
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Фарид Гаибов: «Это рекорд! Столько медалей у Азербайджана еще не было»
Фарид Гаибов: «Это рекорд! Столько медалей у Азербайджана еще не было»
Экономист успокоил: подорожание муки не ударит по цене на хлеб в Азербайджане
Экономист успокоил: подорожание муки не ударит по цене на хлеб в Азербайджане
День рождения и политика: Пезешкиан поздравил Алиева
День рождения и политика: Пезешкиан поздравил Алиева
G20 в Майами: Трамп зовет Казахстан и Узбекистан в гости
G20 в Майами: Трамп зовет Казахстан и Узбекистан в гости
В Нижнем Новгороде после взрывов загорелся корабль
В Нижнем Новгороде после взрывов загорелся корабль
Приговор Эльшаду Абдуллаеву
Приговор Эльшаду Абдуллаеву
Алиев открыл отель Hilton в Агдаме
Алиев открыл отель Hilton в Агдаме
Отправит ли Азербайджан войска в Газу?
Отправит ли Азербайджан войска в Газу?
