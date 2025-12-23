Экономист успокоил: подорожание муки не ударит по цене на хлеб в Азербайджане

Подорожание муки в Азербайджане не приведет к росту цен на хлеб, однако увеличение других издержек может спровоцировать его удорожание. Об этом заявил в интервью haqqin.az председатель Центра либеральных экономистов АР Акиф Насирли.

Эксперт указал, что ключевым компонентом в производстве хлеба остается мука и ее удорожание действительно оказывает определенное влияние на формирование конечной цены.

«В настоящее время один мешок муки подорожал всего на 45–50 гяпиков, что означает увеличение примерно на 1 гяпик на каждый килограмм. Такое повышение само по себе не является тем ростом, который напрямую сигнализирует о подорожании хлеба. В его цене учитываются не только затраты на муку, но и расходы на электроэнергию, оплата труда работников, логистика, расходы, связанные с продажей. Все эти компоненты формируют общую цену. Если мы говорим лишь об удорожании одного из этих компонентов – муки – всего на 1 гяпик за килограмм, то это не станет прямой причиной повышения цены хлеба», – отметил собеседник.

Вместе с тем экономист обратил внимание, что при одновременном росте и других составляющих себестоимости в перспективе подорожание хлеба станет неизбежным.