USD 1.7000
EUR 2.0018
RUB 2.1637
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Новость дня
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Экономист успокоил: подорожание муки не ударит по цене на хлеб в Азербайджане

Отдел информации
19:46 465

Подорожание муки в Азербайджане не приведет к росту цен на хлеб, однако увеличение других издержек может спровоцировать его удорожание. Об этом заявил в интервью haqqin.az председатель Центра либеральных экономистов АР Акиф Насирли.

Эксперт указал, что ключевым компонентом в производстве хлеба остается мука и ее удорожание действительно оказывает определенное влияние на формирование конечной цены.

«В настоящее время один мешок муки подорожал всего на 45–50 гяпиков, что означает увеличение примерно на 1 гяпик на каждый килограмм. Такое повышение само по себе не является тем ростом, который напрямую сигнализирует о подорожании хлеба. В его цене учитываются не только затраты на муку, но и расходы на электроэнергию, оплата труда работников, логистика, расходы, связанные с продажей. Все эти компоненты формируют общую цену. Если мы говорим лишь об удорожании одного из этих компонентов – муки – всего на 1 гяпик за килограмм, то это не станет прямой причиной повышения цены хлеба», – отметил собеседник.

Вместе с тем экономист обратил внимание, что при одновременном росте и других составляющих себестоимости в перспективе подорожание хлеба станет неизбежным.

Тяжелые бои: ВСУ отступили из Северска
Тяжелые бои: ВСУ отступили из Северска
19:53 858
Инвестиции и Pakistan Asan Xidmət: Шариф направил поздравление Алиеву
Инвестиции и Pakistan Asan Xidmət: Шариф направил поздравление Алиеву
20:18 161
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту о развитии ситуации; обновлено 16:45
16:45 7688
Фарид Гаибов: «Это рекорд! Столько медалей у Азербайджана еще не было»
Фарид Гаибов: «Это рекорд! Столько медалей у Азербайджана еще не было» обновлено 19:57
19:57 2429
Экономист успокоил: подорожание муки не ударит по цене на хлеб в Азербайджане
Экономист успокоил: подорожание муки не ударит по цене на хлеб в Азербайджане
19:46 466
День рождения и политика: Пезешкиан поздравил Алиева
День рождения и политика: Пезешкиан поздравил Алиева
19:19 834
G20 в Майами: Трамп зовет Казахстан и Узбекистан в гости
G20 в Майами: Трамп зовет Казахстан и Узбекистан в гости обновлено 19:27
19:27 1318
В Нижнем Новгороде после взрывов загорелся корабль
В Нижнем Новгороде после взрывов загорелся корабль видео
17:53 2112
Приговор Эльшаду Абдуллаеву
Приговор Эльшаду Абдуллаеву
17:43 2691
Алиев открыл отель Hilton в Агдаме
Алиев открыл отель Hilton в Агдаме фото; обновлено 18:40
18:40 3319
Отправит ли Азербайджан войска в Газу?
Отправит ли Азербайджан войска в Газу?
16:40 1210

ЭТО ВАЖНО

Тяжелые бои: ВСУ отступили из Северска
Тяжелые бои: ВСУ отступили из Северска
19:53 858
Инвестиции и Pakistan Asan Xidmət: Шариф направил поздравление Алиеву
Инвестиции и Pakistan Asan Xidmət: Шариф направил поздравление Алиеву
20:18 161
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту о развитии ситуации; обновлено 16:45
16:45 7688
Фарид Гаибов: «Это рекорд! Столько медалей у Азербайджана еще не было»
Фарид Гаибов: «Это рекорд! Столько медалей у Азербайджана еще не было» обновлено 19:57
19:57 2429
Экономист успокоил: подорожание муки не ударит по цене на хлеб в Азербайджане
Экономист успокоил: подорожание муки не ударит по цене на хлеб в Азербайджане
19:46 466
День рождения и политика: Пезешкиан поздравил Алиева
День рождения и политика: Пезешкиан поздравил Алиева
19:19 834
G20 в Майами: Трамп зовет Казахстан и Узбекистан в гости
G20 в Майами: Трамп зовет Казахстан и Узбекистан в гости обновлено 19:27
19:27 1318
В Нижнем Новгороде после взрывов загорелся корабль
В Нижнем Новгороде после взрывов загорелся корабль видео
17:53 2112
Приговор Эльшаду Абдуллаеву
Приговор Эльшаду Абдуллаеву
17:43 2691
Алиев открыл отель Hilton в Агдаме
Алиев открыл отель Hilton в Агдаме фото; обновлено 18:40
18:40 3319
Отправит ли Азербайджан войска в Газу?
Отправит ли Азербайджан войска в Газу?
16:40 1210
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться