USD 1.7000
EUR 2.0018
RUB 2.1637
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Новость дня
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Тяжелые бои: ВСУ отступили из Северска

19:53 861

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступили из города Северск в Донецкой области, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

«В районе Северска продолжаются тяжелые бои. Россияне имеют ощутимое превосходство в живой силе и технике и, несмотря на существенные потери, продолжают активные наступательные действия. С целью сохранения жизни наших воинов и боеспособности подразделений украинские защитники отошли из населенного пункта», – говорится в сообщении Генштаба.

Военные также заявили, что город «остается под огневым контролем наших войск».

В Генштабе пояснили, что российские подразделения «смогли продвинуться за счет значительного численного преимущества и постоянного давления малыми штурмовыми группами в сложных погодных условиях».

Северск расположен примерно в 30 километрах от Славянска. Российские военные объявили о взятии города еще 11 декабря, однако украинская сторона тогда заявляла, что боевые действия в населенном пункте продолжаются.

Тяжелые бои: ВСУ отступили из Северска
Тяжелые бои: ВСУ отступили из Северска
19:53 862
Инвестиции и Pakistan Asan Xidmət: Шариф направил поздравление Алиеву
Инвестиции и Pakistan Asan Xidmət: Шариф направил поздравление Алиеву
20:18 161
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту о развитии ситуации; обновлено 16:45
16:45 7691
Фарид Гаибов: «Это рекорд! Столько медалей у Азербайджана еще не было»
Фарид Гаибов: «Это рекорд! Столько медалей у Азербайджана еще не было» обновлено 19:57
19:57 2431
Экономист успокоил: подорожание муки не ударит по цене на хлеб в Азербайджане
Экономист успокоил: подорожание муки не ударит по цене на хлеб в Азербайджане
19:46 466
День рождения и политика: Пезешкиан поздравил Алиева
День рождения и политика: Пезешкиан поздравил Алиева
19:19 834
G20 в Майами: Трамп зовет Казахстан и Узбекистан в гости
G20 в Майами: Трамп зовет Казахстан и Узбекистан в гости обновлено 19:27
19:27 1318
В Нижнем Новгороде после взрывов загорелся корабль
В Нижнем Новгороде после взрывов загорелся корабль видео
17:53 2113
Приговор Эльшаду Абдуллаеву
Приговор Эльшаду Абдуллаеву
17:43 2691
Алиев открыл отель Hilton в Агдаме
Алиев открыл отель Hilton в Агдаме фото; обновлено 18:40
18:40 3320
Отправит ли Азербайджан войска в Газу?
Отправит ли Азербайджан войска в Газу?
16:40 1210

ЭТО ВАЖНО

Тяжелые бои: ВСУ отступили из Северска
Тяжелые бои: ВСУ отступили из Северска
19:53 862
Инвестиции и Pakistan Asan Xidmət: Шариф направил поздравление Алиеву
Инвестиции и Pakistan Asan Xidmət: Шариф направил поздравление Алиеву
20:18 161
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту о развитии ситуации; обновлено 16:45
16:45 7691
Фарид Гаибов: «Это рекорд! Столько медалей у Азербайджана еще не было»
Фарид Гаибов: «Это рекорд! Столько медалей у Азербайджана еще не было» обновлено 19:57
19:57 2431
Экономист успокоил: подорожание муки не ударит по цене на хлеб в Азербайджане
Экономист успокоил: подорожание муки не ударит по цене на хлеб в Азербайджане
19:46 466
День рождения и политика: Пезешкиан поздравил Алиева
День рождения и политика: Пезешкиан поздравил Алиева
19:19 834
G20 в Майами: Трамп зовет Казахстан и Узбекистан в гости
G20 в Майами: Трамп зовет Казахстан и Узбекистан в гости обновлено 19:27
19:27 1318
В Нижнем Новгороде после взрывов загорелся корабль
В Нижнем Новгороде после взрывов загорелся корабль видео
17:53 2113
Приговор Эльшаду Абдуллаеву
Приговор Эльшаду Абдуллаеву
17:43 2691
Алиев открыл отель Hilton в Агдаме
Алиев открыл отель Hilton в Агдаме фото; обновлено 18:40
18:40 3320
Отправит ли Азербайджан войска в Газу?
Отправит ли Азербайджан войска в Газу?
16:40 1210
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться