Тяжелые бои: ВСУ отступили из Северска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступили из города Северск в Донецкой области, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

«В районе Северска продолжаются тяжелые бои. Россияне имеют ощутимое превосходство в живой силе и технике и, несмотря на существенные потери, продолжают активные наступательные действия. С целью сохранения жизни наших воинов и боеспособности подразделений украинские защитники отошли из населенного пункта», – говорится в сообщении Генштаба.

Военные также заявили, что город «остается под огневым контролем наших войск».

В Генштабе пояснили, что российские подразделения «смогли продвинуться за счет значительного численного преимущества и постоянного давления малыми штурмовыми группами в сложных погодных условиях».

Северск расположен примерно в 30 километрах от Славянска. Российские военные объявили о взятии города еще 11 декабря, однако украинская сторона тогда заявляла, что боевые действия в населенном пункте продолжаются.