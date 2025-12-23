USD 1.7000
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»
Ильхам Алиев не примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Кремль относится «с пониманием»

Инвестиции и Pakistan Asan Xidmət: Шариф направил поздравление Алиеву

20:18 161

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю дня рождения. Об этом сообщает АзерТАдж.

«От имени нашего народа и от себя лично с большим удовольствием передаю Вам самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения. Пусть Всевышний Аллах ниспошлет Вам крепкое здоровье и много счастливых дней», – говорится в поздравлении.

Премьер также отметил успешное развитие двусторонних экономических связей.

«В настоящее время мы завершаем согласование условий, связанных с инвестированием Азербайджаном в Пакистан $2 млрд. Этот проект изменит жизнь наших народов, одновременно обеспечив взаимовыгодное экономическое сотрудничество», – подчеркнул Шариф.

Он также напомнил о своем знакомстве с деятельностью ASAN xidmət во время визита в Баку.

«С тех пор наши страны вместе работают над созданием в Исламабаде центра Pakistan Asan Xidmət с целью предоставления инновационных и ориентированных на граждан решений, обеспечения прозрачности, эффективности и институциональной целостности в сфере государственных услуг. В результате продолжающейся несколько месяцев работы центр Pakistan Asan Xidmət будет готов к 10 января 2026 года, и состоится церемония открытия. Новый центр Pakistan Asan Xidmət, несомненно, продемонстрирует миру, что наши народы получают выгоду от сотрудничества во всех сферах жизни, в том числе в области предоставления эффективных и современных государственных услуг», – подчеркнул глава пакистанского правительства.

