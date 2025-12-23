Баку вместо Новороссийска: Казахстан меняет маршруты экспорта нефти

Министерство энергетики Казахстана после атаки на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском намерено задействовать все возможные альтернативные маршруты для экспорта нефти, сообщает РБК.

«Активизировано использование альтернативных экспортных маршрутов. Изучаются и задействуются все возможные варианты транспортировки. Логистика гибко корректируется с учетом текущих технических возможностей принимающих сторон», – сообщили в Минэнерго.

Как отмечается, оператор магистральных нефтепроводов Казахстана «Казтрансойл» в кратчайшие сроки согласовал новые схемы поставок после повреждения инфраструктуры КТК. В результате часть экспортных объемов была перенаправлена из системы консорциума в направлении Самары, а также на нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан (БТД) и частично - на китайское направление.

В министерстве пояснили, что приоритетной задачей остается сохранение суточных объемов добычи и снижение возможных экономических потерь. Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов в свою очередь подчеркнул, что, несмотря на утверждение альтернативных маршрутов, республика не рассматривает отказ от КТК, указав на отсутствие сопоставимой по возможностям замены консорциуму.