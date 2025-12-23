USD 1.7000
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту

Зеленский провел «теплый» разговор с фон дер Ляйен

20:47 612

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен решение ЕС о выделении Украине финансовой помощи и необходимость усиления давления на Россию в условиях активной дипломатической фазы. Об этом сообщил украинский лидер в Telegram.

«Очень теплый, хороший разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен», – отметил Зеленский.

В ходе беседы президент Украины обсудил с главой Еврокомиссии решение о выделении 90 млрд евро финансовой помощи Украине на 2026–2027 годы, принятое 19 декабря. Он охарактеризовал этот шаг как значимое событие и подчеркнул, что Киев высоко ценит поддержку Евросоюза в этот, по его словам, «во многом решающий дипломатический момент».

«Сейчас продолжаются переговоры, которые могут изменить ситуацию кардинально, и важно, чтобы было правильное давление на Россию ради мира – совместное давление всех партнеров», – заявил Зеленский.

Кроме того, стороны затронули вопросы поддержки устойчивости Украины и укрепления ее позиций за столом переговоров.

«Договорились также о наших контактах в ближайшие дни. Хотя сейчас весь мир уже в ожидании Рождества, мы ни на день не прекращаем работать ради общей цели – достижения мира и обеспечения безопасности», – подчеркнул украинский президент.

