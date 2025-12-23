USD 1.7000
EUR 2.0018
RUB 2.1637
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту
Арестован Руслан Эюбов. Массовые задержания в Бакинском порту

Национальный перевозчик Пакистана пустили с молотка

Национальный авиаперевозчик Пакистана, находящаяся в состоянии банкротства государственная компания Pakistan International Airlines (PIA), был продан на аукционе за 135 млрд пакистанских рупий (около $482 млн), сообщило агентство Reuters.

В аукционе по продаже авиакомпании участвовали три претендента. Победителем торгов стал частный консорциум Arif Habib, предложивший наибольшую цену за 75% акций PIA. Стартовая стоимость пакета, установленная правительством Пакистана, составляла 100 млрд рупий ($357 млн). При этом 92,5% средств, вырученных от сделки, планируется направить на реинвестирование авиаперевозчика.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф еще до начала торгов заявлял, что в случае успешной реализации сделки приватизация PIA станет крупнейшей в исламской республике.

Правительство на протяжении нескольких лет предпринимало попытки приватизировать авиакомпанию, однако они не увенчались успехом. Аукционы неоднократно отменялись из-за отсутствия интереса со стороны инвесторов либо из-за предложений, существенно уступавших установленной властями оценке.

Ранее PIA была исключена из листинга пакистанских фондовых бирж на фоне значительных чистых убытков. В 2022 году, по данным властей, они достигли $437 млн при выручке $854 млн, а с 2012 года совокупные потери превысили $7,1 млрд. В 2024 году правительство Пакистана списало значительную часть долгов авиакомпании, чтобы повысить ее инвестиционную привлекательность и облегчить продажу.

